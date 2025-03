Ódor je tieňovým spravodajcom pre časť Draghiho správy

Brusel 27. marca (TASR) - Politická frakcia Obnovme Európu (RE) v Európskom parlamente vybrala slovenského europoslanca Ľudovíta Ódora (RE/PS) za tieňového spravodajcu správy o uľahčení financovania investícií a reforiem na podporu európskej konkurencieschopnosti a vytvorenie únie úspor a investícií. Poslanec to vo štvrtok potvrdil pre spravodajcu TASR v Bruseli.



Pod novým výrazom únia úspor a investícií Európska komisia pokračuje v budovaní únie kapitálových trhov. Ódor sa ako tieňový spravodajca zameria na správu, ktorá hodnotí pokrok pri implementácii vybraných odporúčaní z tzv. Draghiho správy o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti.



Hlavnou spravodajkyňou pre túto správu sa stala francúzska europoslankyňa z tábora socialistov a demokratov (S&D) a šéfka Výboru EP pre hospodárske a menové veci (ECON) Aurore Lalucqová, ktorého členom je aj Ódor. O rolu tieňového spravodajcu sa uchádzali viacerí poslanci pôsobiaci vo výbore ECON. Ódor bude navrhovať pripomienky k uvedenej časti Draghiho správy.



„Cením si dôveru svojich kolegýň a kolegov, ktorú mi preukázali touto nomináciou. Draghiho správa je kľúčovou prioritou Európskej komisie. Táto nominácia ukazuje, že aj my zo Slovenska vieme významne prispieť k tvorbe európskych politík,“ uviedol europoslanec.



Správa bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho identifikuje hlavné výzvy v oblasti konkurencieschopnosti a dostupnosti financovania podnikov, ktorým EÚ čelí. Podľa nej Únia potrebuje 750 až 800 miliárd eur ročne navyše, aby dobehla globálnu konkurenciu, podporila inovácie a zabezpečila ekologickú a sociálnu transformáciu.



Jednou z hlavných odpovedí je vytvorenie skutočnej únie kapitálových trhov, ktorá umožní, aby sa úspory európskych občanov a firiem pretavovali do investícií v Európe, a neodchádzali do fondov mimo EÚ.



„Únia kapitálových trhov znamená jednoduchší prístup k peniazom pre investície malých a stredných európskych firiem. Je to viac možností pre ľudí na investovanie svojich úspor do európskych spoločností a európskej budúcnosti. A tiež lepšia schopnosť Európy stáť na vlastných nohách ekonomicky aj geopoliticky,“ vysvetlil Ódor.



Podľa jeho slov zlepšenie fungovania kapitálových trhov prinesie výhody pre bežných ľudí aj podniky a prinesie viac dostupného kapitálu aj pre slovenské firmy, ktoré chcú rásť, a tiež nové sporiace a investičné produkty pre občanov, a teda aj väčšie predpokladané výnosy investícií.



„Znamená to aj väčšiu stabilitu a atraktivitu európskych ekonomík či strategickú schopnosť EÚ investovať do obrany, výskumu či zelenej ekonomiky,“ odkázal poslanec. Podľa jeho slov ak chce byť EÚ globálnym ekonomickým hráčom, je nevyhnutné mať úniu kapitálových trhov, pričom to nesmie byť len projektom na papieri. „Chcem k tomu prispieť konštruktívnou a odbornou prácou,“ povedal Ódor.











