Ódor: Kľúčovou témou rezortu financií bude realistický rozpočtový plán

Bratislava 17. mája (TASR) - Kľúčovou témou na najbližšie mesiace pre Ministerstvo financií (MF) SR aj úrad vlády bude pripraviť realistický plán a opatrenia na ozdravenie verejných financií. Po stredajšom stretnutí s novým ministrom financií Michalom Horváthom na pôde rezortu to vyhlásil premiér Ľudovít Ódor.



Upozornil, že nie je úplne jasné, či vláda odborníkov získa pre jej programové vyhlásenie podporu Národnej rady (NR) SR. "V prípade, že áno, nemusíme riešiť vyrovnaný rozpočet. Ak nie, táto alternatíva musí byť na stole a Slovensko musí byť pripravené aj na túto bolestivú možnosť, ktorá príde," avizoval. Povinnosť zostaviť vyrovnaný rozpočet je jednou zo sankcií zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu. Ak nová vláda získa v parlamente dôveru, má dva roky výnimku na najprísnejšie sankcie dlhovej brzdy.



Deficit verejných financií ma po vlaňajšom lepšom ako očakávanom výsledku 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) tento rok prekročiť 6 %. S týmto číslom bude Slovensko "na chvoste" krajín EÚ, upozornil Ódor. "Nie je problém mať 6 % deficit v jednom roku. Problém je, ak 6 % deficit, ak neurobíme nič, pokračuje ďalej. Je neúnosné, aby ten slovenský dlh narastal," podčiarkol. Pripomenul, že Slovensko čaká aj starnutie populácie, ktoré bude predstavovať ďalšie zvýšené nároky na rozpočet.



Vláda odborníkov chce podľa Ódora pomôcť aj ďalšiemu kabinetu, ktorý príde po nej. Preto bude pracovať na balíku rôznych opatrení na ozdravenie verejných financií. "Aby tam boli opatrenia v dostatočnom objeme aj na strane príjmov, aj na strane výdavkov. Zatiaľ nevieme, aké sú priority ďalšej vlády, či budú chcieť konsolidovať na jednej alebo druhej strane. Realisticky to vyzerá, že asi bude potrebné aj aj," doplnil premiér.



Ministerstvo financií na tomto pláne začína pracovať, nový minister preto zatiaľ nechcel hovoriť o detailoch. "Je jasné, že ak štát neprijme ďalšie opatrenia, tie schodky verejných financií na budúce roky sú neúnosné pre Slovensko. Budeme musieť ísť s deficitmi dole, budeme musieť konsolidovať verejné financie. Ale čo sa týka konkrétnych opatrení, dovoľte, aby sme najprv pracovali a potom budeme prezentovať detaily," konštatoval Horváth.



Okrem samotných prioritných tém, ktoré sa pretavia aj do programového vyhlásenia novej vlády, predstavil premiérovi na ministerstve najbližší tím, ktorý na nich bude pracovať. Vláda na stredajšom rokovaní odvolala z funkcie doterajších štátnych tajomníkov a vymenovala na tieto posty Evu Gonçalves a Branislava Reľovského. "Sú to skúsení odborníci, dlhoroční úradníci, ktorí pôsobia práve v tých oblastiach, ktoré budú kľúčové z hľadiska napĺňania toho, čo plánujeme robiť v rámci programového vyhlásenia vlády," priblížil Horváth.