Ódor: Napriek rastu príjmov má schodok rozpočtu v roku 2027 opäť rásť
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % HDP, teda necelých 6 miliárd eur.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Napriek historicky najvyšším príjmom má deficit verejných financií SR v roku 2027 narásť na 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Potrebná bude preto ďalšia konsolidácia. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornil europoslanec za Progresívne Slovensko (PS) Ľudovít Ódor. Doterajšie vládne konsolidačné balíčky, rovnako ako návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, podrobil kritike.
„Keď to pôjde takýmto tempom, náš minister financií bude večný konsolidátor. V každom roku prinesie nepríjemné správy pre ľudí a popritom v zásade deficit nebude klesať a dlh bude len narastať,“ povedal Ódor. Volá po potrebe opatrení na výdavkovej strane rozpočtu a opatreniach, ktoré nebudú brzdiť ekonomický rast.
„Nejdú šetriť na sebe, ale budú šetriť na našej budúcnosti,“ poznamenal opozičný poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš (PS). Zároveň poukázal na to, že parlamentný výbor pre financie a rozpočet by mal podľa jeho informácií o návrhu rozpočtu verejnej správy rokovať už v pondelok 13. októbra.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % HDP, teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Ministerstvo financií v návrhu deklaruje snahu znižovať deficit verejných financií aj v ďalších rokoch a do roku 2028 ho stlačiť pod 3 % HDP. Na tento účel však bude potrebné prijať dodatočné konsolidačné opatrenia. V opačnom prípade sa má schodok v roku 2027 pohybovať okolo úrovne 5 % HDP a následne mierne pod ňou.
