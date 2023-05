Ódor: Pri vysokých cenách je prioritou pomáhať adresne najslabším

Bratislava 18. mája (TASR) - Nová vláda si uvedomuje nepriaznivý vývoj cien potravín a tento problém berie vážne. Aj keď sa niektoré kroky vykonali už v minulosti, tejto téme sa bude venovať aj nové vedenie ministerstva pôdohospodárstva. Prioritou je pomáhať najmä tým slabším a adresne. Počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok na členov vlády v Národnej rade (NR) SR to vyhlásil premiér Ľudovít Ódor.



Odpovedal tak na otázku poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina): "Vážený pán premiér, ako chce vláda stabilizovať ceny potravín? Podporujete odvodové úľavy pre potravinárov? Podporujete cenové stropy pre vybrané potraviny? Využijete právomoc ministerstva financií regulovať ceny? Aké ďalšie opatrenia na stabilizáciu cien potravín príjme vaša vláda do 1. júla tohto roku?"



"Slovensko sa momentálne nachádza v rozpočtovej situácii, kde podľa prognóz Európskej komisie máme najvyšší deficit v spomedzi všetkých krajín EÚ, a preto nemôžeme veľmi podporovať plošné opatrenia," upozornil vo svojej odpovedi Ódor. Dôležité je podľa neho vyhodnotiť, ktoré opatrenia môžu mať želaný efekt a ktoré nie.



Pripomenul, že napríklad zastropovanie cien v Maďarsku neviedlo k želanému efektu a inflácia tam dosahuje ešte vyššie hodnoty ako na Slovensku. Takisto si netreba veľa sľubovať od prípadného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH). "Nepriame dane sme znižovali od januára, s veľmi diskutabilným efektom na konečné ceny pre spotrebiteľov. V zásade celá tá pomoc v podobe zníženej DPH išla skôr do podnikateľského sektora a nie pre ľudí," vysvetlil.



Práve preto je predseda vlády zástancom opatrení, ktoré pomáhajú adresne tým najslabším. "Sú tam isté valorizačné mechanizmy, dodatočné príplatky práve pre tých, ktorí to najviac potrebujú," priblížil Ódor.



Zároveň apeloval, aby v súvislosti s ťažkou situáciou slovenských verejných financií neboli prijímané ďalšie nepremyslené návrhy, ktoré by ešte výraznejšie zvyšovali ich deficit. Vždy, keď má vláda niekomu pomáhať, je podľa premiéra potrebné hovoriť aj o tom, ako to financovať.



Predseda vlády zároveň poukázal na to, že inflácia v súčasnosti už spomaľuje. Ceny na komoditných trhoch sú oveľa nižšie ako v minulosti. "Práve preto ďalšia pomoc v nejakej akútne vysokej výške asi nebude potrebná. Ale urobíme všetko pre to, aby to bolo pripravené v prípade ďalších cenových šokov," dodal.