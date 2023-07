Ódor sa so samosprávami zatiaľ nedohodol na kompenzáciách cien energií

Bratislava 19. júla (TASR) - Samosprávy sa zatiaľ s premiérom Ľudovítom Ódorom nedohodli na kompenzáciách cien energií vo výške 108 miliónov eur. Vláda sa zaviazala, že keď bude mať k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií, nájde riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo. V stredu o tom na tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcami samospráv informoval premiér.



"Požiadali sme samosprávy, aby počkali do 15. augusta. Budeme vtedy vedieť, v akom objeme samosprávam vieme pomôcť," povedal premiér. Pripomenul, že jedna z pomocí, ktorú vláda samosprávam sľúbila, je odpustenie tzv. covidových pôžičiek, ktoré sú na úrovni vyše 150 miliónov eur.



Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR ku kompenzáciám cien energií vo výške 108 miliónov eur pre samosprávy sa uskutoční v piatok 21. júla o 9.00 h. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podpísali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený).



Mimoriadna schôdza je podľa premiéra politickou hrou. Vníma to tak, že otázka, ako pomôcť samosprávam, je aktuálna aj bez ohľadu na to, či schôdza bude alebo nebude otvorená. "Otvárať rozpočet v parlamente pred voľbami je krajné riešenie," vyjadril sa Ódor.



Bývalá vláda prisľúbila samosprávam viac ako 100 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien energií. Vo štvrtok (13. 7.) mali zástupcovia samospráv rokovať o kompenzáciách s predsedom vlády. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie na Úrade vlády SR zrušil. Neskôr požiadali zástupcovia samospráv o pomoc prezidentku, ktorá ich prijala v utorok (18. 7.).



Stretnutie s premiérom Ódorom pozitívne zhodnotil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. "Pozitívne vnímam, že vláda Slovenskej republiky a organizácie reprezentujúce samosprávu korektne pokračujú v dialógu ďalej. Bolo to konštruktívne, vecné a korektné," povedal Božik s tým, že dúfa, že 15. augusta oznámi vláda výsledok, ktorý pomôže samosprávam. Odpustenie tzv. covidových pôžičiek sľuboval podľa Božika aj bývalý premiér, ale to situáciu pre samosprávy v tomto roku nerieši.