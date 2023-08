Ódor sa stretne so zastupiteľmi samospráv ku kompenzáciám cien energií

Bratislava 15. augusta (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor sa spolu s ministrom financií Michalom Horváthom stretnú v piatok (18. 8.) so zastupiteľmi samospráv. Hlavnou témou diskusie budú detaily týkajúce sa kompenzácií cien energií vo výške 108 miliónov eur pre samosprávy. Pre TASR to potvrdil hovorca predsedu vlády Peter Majer.



Samosprávy rokovali najmä počas minulého mesiaca s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Ódorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samosprávam prisľúbila ešte bývalá vláda. Premiér Ódor sa následne vyjadril, že samosprávy žiada o trpezlivosť do 15. augusta, odkazoval tak na hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Ódor sa vyjadril, že po jej zhotovení môže nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.



Ministerstvo financií (MF) SR v utorok zverejnilo správu o očakávanom skutočnom vývoji verejných financií za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka. "Dôvodom je najmä legislatíva, ktorú prijali poslanci v Národnej rade SR bez riadneho legislatívneho procesu, pričom rozpočet s takýmito výdavkami nepočítal," vyjadrilo sa MF SR.