Ódor: SR je v mnohých ukazovateľoch na chvoste EÚ, treba to zmeniť

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovensko je vo viacerých ukazovateľoch vedy, výskumu a inovácií na chvoste EÚ, a preto je treba toto zaostávanie systematicky riešiť. Jedným z princípov je aj transparentné prideľovanie financií podľa jasných kritérií a odmeňovanie tých, ktorí dosahujú výsledky. Na utorkovom predstavení Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií 2030 to povedal premiér Ľudovít Ódor.



"Nielenže budeme dávať viac peňazí do výskumu, vývoja a inovácií, udržania a prilákania talentov, ale ešte k tomu chceme lepšie odmeniť tých, ktorí sú výkonní a môžu ťahať Slovensko do 21. storočia," povedal Ódor. Národná stratégia je podľa neho cestovná mapa na sedem rokov vopred, ktorá presahuje rámec jedného politického cyklu. Aj dobré nápady však podľa premiéra v minulosti často skončili na tom, že nebola politická vôľa ďalej v nich pokračovať.



Ódor pripomenul, že 22 % vysokoškolákov študuje mimo Slovenska a vrátiť sa chce iba necelá polovica. Nie je preto podľa neho iná cesta, ako zmena prístupu k talentom a k inováciám. Ocenil, že podpora inovácií má jednotného koordinátora, ktorým je Výskumná a inovačná autorita.