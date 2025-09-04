< sekcia Ekonomika
Ódor: SR nedokáže konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje rast
Tresk je podľa Ódorových slov skratka „totálneho reštartu ekonomiky Slovenska“.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovensko nikdy nebude vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartuje svoj ekonomický rast. Uviedol to v Bratislave na konferencii opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) europoslanec za PS Ľudovít Ódor pri oficiálnom predstavení ekonomického plánu Tresk spolu s poslancom Národnej rady SR za PS Štefanom Kiššom. Tresk podľa Kišša prináša desiatky systémových opatrení v siedmich oblastiach, ktoré navzájom súvisia.
„Ja som presvedčený o tom, že nikdy nebudeme vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartujeme opäť ekonomický rast," priblížil bývalý premiér Ódor.
Tresk je podľa Ódorových slov skratka „totálneho reštartu ekonomiky Slovenska“. „Každé jedno slovo je veľmi dôležité - aj totálny, aj reštart. Naznačuje, že stojíme na mieste a potrebujeme veľa vecí meniť, aby sme sa opäť pohli ďalej," spresnil Ódor.
„My sme presvedčení, že Slovensko sa môže do roku 2040 dostať medzi top 15 krajín EÚ v kvalite života. No dnes vidíme obrovské medzery - v produktivite, kolabujúcom zdravotníctve, (ne)udržateľnosti verejných financií, ale aj katastrofálnom čerpaní peňazí EÚ,” upozornil Kišš.
Tresk podľa Kišša prináša desiatky systémových opatrení v siedmich oblastiach, ktoré navzájom súvisia. Siedmymi oblasťami sú podľa neho Investujúce Slovensko - napredovať cez múdre investície, Podnikavé Slovensko - napredovať v tvorbe hodnôt, Dobre riadené Slovensko - napredovať cez efektívny štát, Zodpovedné a odolné Slovensko - napredovať aj v ťažkých časoch, Talentované Slovensko - napredovať vďaka ľuďom, Zelené Slovensko - napredovať vďaka zeleným inováciám, ako aj Inovatívne Slovensko - napredovať k budúcnosti.
„Chceme pripraviť národný investičný plán na dlhodobé projekty, ale zamerať sa aj na profesionálne riadenie eurofondov, ktoré sa nepreflákajú, ale využijú na rast. Tresk znamená priaznivé prostredie aj pre malé a stredné podniky. Nižšie dane a odvody práce alebo opatrenie ByroKAT, ktoré docieli štíhlejší a efektívny štát, sústredený na občana a jeho potreby, nie na byrokraciu. Samostatne sa zameriame aj na zlepšenie automobilového sektora,” uviedol Kišš.
Dôležitou oblasťou je podľa neho aj vytvorenie priestoru pre talentovaných ľudí. „Dokážeme prilákať talentovaných Slovákov a Slovenky späť na Slovensko. Môžeme byť krajinou so špičkovou univerzitou a s popredným výskumom. No na to potrebujeme byť v prvom rade zodpovední a odolní - konsolidovať rozumne, pomáhať adresne. A tiež decentralizovať rozhodovanie, aby bolo bližšie k ľuďom,” uviedol Kišš.
Zelená transformácia bude zase zachraňovať životy - v zdravšom životnom prostredí žijú zdravší ľudia, no pomôže aj našej ekonomike a energetickej bezpečnosti, doplnil Kišš.
„Na toto všetko máme miliardy z EÚ, ktoré sa dnes nevyužívajú. Slovensko má obrovské možnosti a potenciál. My sa už odmietame prizerať na zbytočný úpadok a neschopnosť Ficových vlád čokoľvek s tým urobiť. Tresk je odpoveďou na to, čo s tým môžeme urobiť. A my sme presvedčení, že to dokážeme,” uzavrel Kišš.
„Ja som presvedčený o tom, že nikdy nebudeme vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartujeme opäť ekonomický rast," priblížil bývalý premiér Ódor.
Tresk je podľa Ódorových slov skratka „totálneho reštartu ekonomiky Slovenska“. „Každé jedno slovo je veľmi dôležité - aj totálny, aj reštart. Naznačuje, že stojíme na mieste a potrebujeme veľa vecí meniť, aby sme sa opäť pohli ďalej," spresnil Ódor.
„My sme presvedčení, že Slovensko sa môže do roku 2040 dostať medzi top 15 krajín EÚ v kvalite života. No dnes vidíme obrovské medzery - v produktivite, kolabujúcom zdravotníctve, (ne)udržateľnosti verejných financií, ale aj katastrofálnom čerpaní peňazí EÚ,” upozornil Kišš.
Tresk podľa Kišša prináša desiatky systémových opatrení v siedmich oblastiach, ktoré navzájom súvisia. Siedmymi oblasťami sú podľa neho Investujúce Slovensko - napredovať cez múdre investície, Podnikavé Slovensko - napredovať v tvorbe hodnôt, Dobre riadené Slovensko - napredovať cez efektívny štát, Zodpovedné a odolné Slovensko - napredovať aj v ťažkých časoch, Talentované Slovensko - napredovať vďaka ľuďom, Zelené Slovensko - napredovať vďaka zeleným inováciám, ako aj Inovatívne Slovensko - napredovať k budúcnosti.
„Chceme pripraviť národný investičný plán na dlhodobé projekty, ale zamerať sa aj na profesionálne riadenie eurofondov, ktoré sa nepreflákajú, ale využijú na rast. Tresk znamená priaznivé prostredie aj pre malé a stredné podniky. Nižšie dane a odvody práce alebo opatrenie ByroKAT, ktoré docieli štíhlejší a efektívny štát, sústredený na občana a jeho potreby, nie na byrokraciu. Samostatne sa zameriame aj na zlepšenie automobilového sektora,” uviedol Kišš.
Dôležitou oblasťou je podľa neho aj vytvorenie priestoru pre talentovaných ľudí. „Dokážeme prilákať talentovaných Slovákov a Slovenky späť na Slovensko. Môžeme byť krajinou so špičkovou univerzitou a s popredným výskumom. No na to potrebujeme byť v prvom rade zodpovední a odolní - konsolidovať rozumne, pomáhať adresne. A tiež decentralizovať rozhodovanie, aby bolo bližšie k ľuďom,” uviedol Kišš.
Zelená transformácia bude zase zachraňovať životy - v zdravšom životnom prostredí žijú zdravší ľudia, no pomôže aj našej ekonomike a energetickej bezpečnosti, doplnil Kišš.
„Na toto všetko máme miliardy z EÚ, ktoré sa dnes nevyužívajú. Slovensko má obrovské možnosti a potenciál. My sa už odmietame prizerať na zbytočný úpadok a neschopnosť Ficových vlád čokoľvek s tým urobiť. Tresk je odpoveďou na to, čo s tým môžeme urobiť. A my sme presvedčení, že to dokážeme,” uzavrel Kišš.