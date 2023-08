Ódor:Verejné financie treba konsolidovať, či sa tak stane, ukážu voľby

Bratislava 18. augusta (TASR) - Úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora pripraví menu opatrení, akým spôsobom by nová vláda mala konsolidovať verejné financie. Podľa Ódora je ich konsolidácia potrebná, či však nová vláda konsolidovať bude, závisí od výsledku volieb, vyhlásil premiér na piatkovej tlačovej konferencii.



"Nerobiť nič do budúcnosti je extrémny hazard s verejnými financiami na Slovensku," uviedol Ódor v reakcii na očakávaný vývoj verejných financií za rok 2023, ktorý v utorok (15. 8.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Verejné financie podľa MF skončia tento rok so schodkom na úrovni 6,85 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s rozpočtom na tento rok, ktorý bol schválený s deficitom 6,44 % HDP, je to viac o 0,41 % alebo 412 miliónov eur.



"Ja si stále myslím, že v rámci manažovateľnosti rozpočtu, aj v rámci toho, že v niektorých položkách ešte máme neistotu, je tento rok zmanažovateľný tak, aby sme nemuseli robiť nejaké drastické opatrenia a mohli sa stále pohybovať niekde na úrovni toho plánovaného schodku," dodal Ódor.