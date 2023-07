Ódor: Vláda nedisponuje zdrojmi, aby samosprávam kompenzovala energie

Bratislava 3. júla (TASR) - Vláda nedisponuje finančnými zdrojmi, aby samosprávam vedela poskytnúť kompenzácie za vysoké ceny energií. Uviedol to v pondelok na brífingu na Úrade vlády SR premiér Ľudovít Ódor v súvislosti s minulotýždňovým rokovaním so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Nedisponujeme teraz nejakými dodatočnými zdrojmi, aby sme vedeli uspokojovať všetky potreby samospráv. To, čo sme im vedeli sľúbiť je, že skúsime porozmýšľať, ako odpustiť tzv. covidové pôžičky pre samosprávy, ktoré sú na úrovni cez 150 miliónov eur. Pre nás to teda nepredstavuje nejaký priamy hotovostný výdavok v rozpočte. Z tohto pohľadu ponúkame túto možnosť," priblížil predseda vlády.



"Stretneme sa o dva týždne, kde budeme finalizovať, v čom sa vieme dohodnúť a v čom nie. Nie sme však v situácii v súčasnosti, aby sme vedeli nejako veľmi štedro kompenzovať. Aj samosprávy chápu túto situáciu, my chápeme ich situáciu. Problémom je, že tých peňazí v rozpočte nie je veľmi veľa, aj vzhľadom na zmeny, ktoré prebehli v parlamente," spresnil.



Upozornil, že parlamentom schválené zmeny rôznych zákonov spôsobili výpadok rozpočtových príjmov. "Dostali sme z parlamentu ´darček´ cez 650 miliónov eur na tento rok, kde nie je krytie v rozpočte," dodal Ódor.