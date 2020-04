Ódor:Pri otváraní ekonomiky by sa malo prihliadať na sektory i regióny

Bratislava 16. apríla (TASR) - Na to, aby sa ekonomické obmedzenia na Slovensku postupne uvoľňovali, je potrebné mať nový koronavírus pod kontrolou, monitorovať jeho šírenie a potrebné bude naďalej dodržiavať striktné zdravotnícke procedúry. Uviedol to na svojom súkromnom blogu Ľudovít Ódor, ktorý je viceguvernérom Národnej banky Slovenska. Podľa neho, ak by sa mala ekonomika postupne otvárať, začať treba s tými sektormi, ktoré sú kľúčové pre ekonomiku a nemajú výrazne obmedzený dopyt v dôsledku situácie v zahraničí.



Podľa Ódora v prípade kontroly vírusu je dôležité, aby bol za bodom preklopenia trendu a aby sme aspoň týždeň boli svedkami jeho spomalenia. Počet ťažkých prípadov by mal byť tiež pod kapacitnými možnosťami slovenského zdravotníctva. Kľúčové je tiež monitorovať jeho šírenie a potrebná je aj otvorená komunikácia s verejnosťou. "Treba si uvedomiť, že otváranie ekonomiky neznamená hneď aj uvoľnenie opatrení na obmedzenie šírenia vírusu. Naopak, pomôcť ekonomike bude možné len pri dodržiavaní striktných zdravotníckych procedúr. Na uvoľnenie opatrení v prípade rizikových skupín (seniori, chronicky chorí) môžeme nadlho zabudnúť," píše Ódor.



Pri plánovaní otvárania ekonomiky by Ódor začal diferenciáciou tak podľa regiónov, ako aj profesií. "Na Kysuciach môže byť oveľa menej prípadov ako na Záhorí. Podobne, vírus má viac možností na šírenie v reštaurácii ako u programátorov," podotýka Ódor. Znovuotvorené časti ekonomiky bude podľa neho potrebné masívne testovať bez ohľadu na to, či má niekto príznaky alebo nie. "Dôležité je postupne vyhodnocovať aj vládne opatrenia na týždennej či mesačnej báze. Menej dávať otvoreným sektorom a viac naďalej zavretým," myslí si Ódor.



V prípade otvárania by sa podľa neho mohlo začať s maloobchodnými predajňami, ktoré sa nenachádzajú v obchodných centrách. Týkať by sa to mohlo prevádzok, v ktorých nedochádza k intenzívnym kontaktom. Malo by platiť prísne obmedzenie na zhromažďovanie ľudí. Čo sa týka škôl, tak podľa Ódora by tiež bolo potrebné dbať na nosenie rúšok, sedenie ďalej od seba. "Na začiatku by vyučovanie malo byť krátke a rôzne triedy by sa učili v rôznych časoch. Starší a chorí učitelia by učiť naďalej nemohli," píše Ódor s tým, že takto by sa vyriešilo ukončenie školského roka, ale aj maturity a prijímačky.



"Pri jednotlivých sektoroch ekonomiky treba začať s tými, ktoré sú kľúčové pre ekonomiku a nemajú výrazne obmedzený dopyt v dôsledku situácie v zahraničí. Segmenty, kde sa stretáva veľa ľudí, ako sú reštaurácie, kaderníctva alebo kiná, by prišli na rad až nakoniec," uvádza Ódor na svojom blogu.



Tiež je presvedčený o tom, že veľmi dôkladne treba monitorovať aj situáciu v zahraničí. "Pružne treba reagovať na otvárania našich exportných trhov. Medzitým by bolo dobré využiť výrobné kapacity na export materiálov a technológií, ktoré súvisia s bojom proti pandémii, samozrejme, pri zachovaní domácich zásob na dostatočnej úrovni," konštatuje Ódor. Väčšie otváranie hraníc je tiež podľa neho potrebné koordinovať v rámci Európskej únie. "Reálne to môžeme očakávať až potom, čo väčšina krajín postupne otvorí domácu ekonomiku a zavedie systém sledovania pohybu," doplnil Ódor.