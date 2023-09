Ódor:SR je pripravená prijať opatrenia na riešenie ukrajinského obilia

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovensko je pripravené prijať opatrenia, ak EÚ nepríde s riešením dovozu ukrajinského obilia. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor. V súčasnosti import do susediacich východoeurópskych krajín, vrátane Slovenska zakazuje nariadenie, ktoré sa končí 15. septembra.



"Pevne dúfam, že príde k nejakému riešeniu na európskej úrovni. Keby k tomu nedošlo, tak, samozrejme, sme pripravení prijať opatrenia," spresnil Ódor v súvislosti s výzvou zakázať dovoz obila z Ukrajiny od 16. septembra. Premiér však nespresnil, či by Slovensko zakázalo dovoz aj samo.



Hnutie Sme rodina 31. augusta vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vládu SR, aby sa postavili za slovenských poľnohospodárov a podporili zákaz dovozu ukrajinského obilia, nie zákaz tranzitu.



"Dovoz a predaj ukrajinského obilia na Slovensko musíme od 16. septembra zastaviť tak, ako to urobí Poľsko a tak, ako to urobí Maďarsko, lebo inak zničíme náš vidiek," podčiarkol šéf Národnej rady SR a predseda Sme rodina Boris Kollár. Pripomenul, že 15. septembra končí európska dohoda o zákaze dovozu ukrajinského obilia pre päť štátov EÚ.