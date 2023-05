Ódor:Vláda riešenie drahých potravín predstaví v programovom vyhlásení

Bratislava 31. mája (TASR) - Vláda riešenie vysokých cien potravín chce predstaviť v programovom vyhlásení, ktoré pripravuje. Uviedol to v stredu po rokovaní vládneho kabinetu predseda vlády SR Ľudovít Ódor. Finančné možnosti pomoci štátu sú však podľa neho limitované.



"Zatiaľ sme v procese prípravy programového vyhlásenia vlády, tam budú určité opatrenia aj z oblasti ministerstva pôdohospodárstva. Diskutujeme aj o možnostiach s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny. Kým programové vyhlásenie vlády nie je ukončené, tak nebudem hovoriť o detailoch," spresnil premiér.



"Priestor je značne obmedzený aj tým, do akej miery musíme reagovať na finančné požiadavky, ktoré sú schvaľované v parlamente. Musíme teda veľmi dobre zvážiť, ako čo najadresnejšie pomáhať, lebo na nejakú plošnú pomoc nebudeme mať k dispozícii peniaze. Inflácia sa našťastie postupne stabilizuje, takže dúfajme, že nepríde k ďalším šokom, kde by sme museli aktivovať nejakú veľkú pomoc," dodal Ódor.