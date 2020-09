Odovzdali most medzi Komárnom a Komáromom, bol pritom Orbán i Matovič

Komárno 17. septembra (TASR) - Nový 600-metrový cezhraničný most cez Dunaj, ktorý uľahčí motoristom dopravu medzi mestami Komárno a maďarským Komáromom, odovzdali vo štvrtok do prevádzky za účasti predsedu vlády SR Igora Matoviča a maďarského premiéra Viktora Orbána.



Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár, minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó a šéf maďarského rezortu inovácií a technológií László Palkovics.



Podľa slov Orbána Európa sa teraz buduje v strednej Európe. "Budujú ju Maďari, Slováci, Česi a Poliaci," konštatoval maďarský premiér, ktorý zdôraznil, že krajiny musia aj napriek pandémii nového koronavírusu fungovať.



"Maďarsko a Slovensko ukázali, že aj v čase pandémie dokážu stavať mosty spájajúce národy," povedal v prejave Matovič a zdôraznil, že aj v budúcnosti tomu bude tak. Podľa slov predsedu slovenskej vlády je pekným symbolom, že tento most spájajúce dva národy bol spolufinancovaný z európskych fondov. Ide o program CEF – Nástroj na prepojenie Európy.



Doležal po slávnostnom prestrihnutí pásky zdôraznil, že nový most je výsledkom dlhoročnej spolupráce dvoch krajín a spresnil, že pre verejnosť bude otvorený vo štvrtok večer o 21.00 h. Most Monoštor (Monostori híd), v poradí desiaty most cez Dunaj na Slovensku, ktorý s výškou 118 metrov je najvyšším mostom na celom 2860 kilometrov dlhom toku Dunaja, výrazne odľahčí dopravu medzi oboma mestami a zvýši kvalitu života ich obyvateľov. Oba brehy Dunaja boli spojené v decembri 2019 obojstranným privarením posledného namontovaného segmentu. Okrem hlavnej cesty s dvoma pruhmi je na moste aj chodník pre peších a cyklocesta. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur.



Výstavba mosta je príkladom medzinárodnej spolupráce - oceľová konštrukcia bola vyrobená vo všetkých krajinách V4 (pylón – Česko, nosná konštrukcia – Poľsko, Slovensko, Maďarsko). Mostné závery sa vyrobili v Taliansku, kotevný systém závesných lán vo Francúzku, baranidlá prišli z Anglicka, žula na čelá pilierov z Číny a napríklad prvky ortotropnej mostovky z Fínska.