Odpad v Handlovej budú vážiť, na nádoby umiestňujú čipy

Handlová 6. apríla (TASR) - Handlovská mestská spoločnosť Hater Handlová pripravuje nový systém váženia odpadu. Na nádoby začali jej pracovníci umiestňovať čipy. Tie by mali neskôr dopomôcť k spravodlivejšiemu systému platieb za odvoz a spracovanie odpadu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Povinnosť vážiť odpad ešte legislatívne zavedená nie je, v dnešnej dobe je však potrebné vedieť, kto koľko odpadu vyprodukuje, povedal konateľ handlovskej mestskej spoločnosti Vladimír Borák. "Tak ako si vieme skontrolovať množstvo dát, ktoré sme za mesiac v telefóne minuli, tak by sme si mohli vedieť skontrolovať aj množstvo vyprodukovaného odpadu, aby ľudia neplatili za niekoho, kto vôbec nemá záujem separovať. Platiť za skutočné množstvo vyprodukovaného odpadu je spravodlivejšie, ako platiť paušálny poplatok," ozrejmil Borák.



Keďže sa na území mesta nachádza niekoľko typov nádob, pracovníci firmy použijú viacero typov čipov alebo QR kódov. "Pracujeme na tom, aby zadný vyklápač na vozidle bol autonómny. Autonómny systém zosníma váhu odpadu bez toho, aby do toho pracovník zasahoval. Nádoby očipujeme všetky, pri vrecovom zbere však budú musieť ľudia nalepiť pridelený QR kód na každé vrece. Pri ich zbere budú pracovníci používať čítačku QR kódov," priblížil konateľ. Takto bude môcť firma podľa neho presne priradiť ku každej adrese presné množstvo vyprodukovaného odpadu.



Hater plánuje vážiť všetky druhy odpadov, prvý mesiac chce systém nastavovať, potom bude vážiť i separované druhy odpadu, aby mohol systém vypočítať mieru vytriedenia na danú domácnosť, respektíve stanovisko. "To by mohol byť smerodajný údaj, ktorý by mohol viesť k spravodlivejšiemu nastaveniu poplatkov pre obyvateľov v budúcnosti," podotkol Borák.



Doteraz podľa neho mesto poznalo len celkovú hmotnosť jednotlivých druhov odpadu podľa katalógových čísel a cena za jeho odvoz sa rozpočítavala na všetkých obyvateľov. "Tento priemerný údaj však nehovoril nič o tom, či rodina separuje a predchádza vzniku odpadov alebo nie," dodal.



Náklady na inštaláciu váh do všetkých vozidiel dosiahnu približne 100.000 eur. Okrem zariadenia na čítanie dát z čipov na zvozové autá nainštaluje spoločnosť počas tohto roka i kamerové systémy tak, aby mohla zvoz odpadu monitorovať.