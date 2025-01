Odpadové teplo z elektrárne Mochovce by mohlo vykurovať mesto Tlmače

Tlmače 15. januára (TASR) - Mesto Tlmače v okrese Levice by mohlo byť vykurované odpadovým teplom získaným z atómovej elektrárne v Mochovciach. Umožní to výstavba potrubného prepoja medzi objektom elektrárne a objektom kotolne na Kotlárskej ulici v Tlmačoch, uvádza sa v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA.



Prevádzkovateľom bude esi Tlmače. Spoločnosť prevádzkuje systém centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Tlmače na báze spaľovania drevnej štiepky v kombinácii s plynovými kotlami, bez využívania tepelných čerpadiel.



Cieľom zámeru je privedenie oteplenej chladiacej vody potrubím z Mochoviec do Tlmáč, kde sa tepelnými čerpadlami odoberie teplo a využije sa v rámci centrálneho zásobovania teplom mesta Tlmače. Elektráreň pre chladenie technológie využíva tri okruhy chladenia - primárny, sekundárny a terciárny. Navrhovaná činnosť bude využívať časť terciárneho okruhu, ktorým sú chladiace veže.



Využitím odpadového tepla z chladiaceho systému jadrovej elektrárne Mochovce pre komplexné pokrytie potrieb tepla v Tlmačoch by sa zabezpečila potreba celého systému centrálneho zásobovania mesta teplom. Výsledkom by bolo výrazné zníženie zaťaženia životného prostredia v meste, najmä v oblasti znečistenia ovzdušia, uvádza investor v predloženom zámere.



Trasa potrubného rozvodu by sa začínala za objektom elektrárne v Mochovciach a viedla by územím obcí Malé Kozmálovce, Kalná nad Hronom, Nemčiňany, Kozárovce a mesta Tlmače. Plánovaný termín začiatku výstavby je prvý štvrťrok 2026, výstavba by mala trvať zhruba rok. Predpokladané investičné náklady sú predbežne vyčíslené na približne 3,2 milióna eur.