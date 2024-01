PS: Odpočítateľná položka by mohla dosiahnuť 50 % priemernej mzdy

Bratislava 25. januára (TASR) - Výška odvodovej odpočítateľnej položky by sa mohla upraviť na 50 % priemernej mesačnej mzdy. Uplatniť by ju bolo možné na mzdu, ktorá nepresahuje 75 % priemernej mzdy. Ide najmä o nízkopríjmové skupiny zamestnancov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení a zákona o poisťovníctve, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za Progresívne Slovensko (PS).



"Návrh zákona upravuje výšku odvodovej odpočítateľnej položky tak, aby reflektovala dnešnú ekonomickú situáciu a obnovila jej praktickú účinnosť. Výšku návrh zákona viaže na priemernú mesačnú mzdu, čím odpočítateľnú položku automatizuje. Tá sa bude s rastom priemernej mzdy paralelne zvyšovať, aby opätovne nenastala situácia jej de facto neefektívnosti," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



Slovensko má podľa poslancov relatívne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce najmä v porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4). Podľa ich slov sa to týka najmä nízkopríjmových skupín, kde je záťaž nad priemerom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), a oproti Českej republike vyššia takmer o tretinu. Do veľkej miery je to podľa nich spôsobené práve vysokými sociálnymi a zdravotnými odvodmi.



"Návrh zákona dopomáha k progresívnejšiemu nastaveniu daňovo-odvodového systému, kde vyššie príjmové skupiny prispievajú do systému viac, a naopak, nižšie príjmové skupiny menej, čím sa znižujú rozdiely medzi týmito dvoma skupinami," dodali poslanci.



V prechodnom ustanovení navrhli, aby sa zmeny prvýkrát uplatnili pri vykonaní ročného zúčtovania za tento rok.



Účinnosť predkladanej novely zákona je navrhnutá od 1. januára budúceho roka.