Odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov sa nezvýši

Bratislava 15. apríla (TASR) - Odpočítateľná položka pri pracovných zmluvách dôchodcov a študentov sa nezvýši z aktuálnych 200 eur na 350 eur. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci Jozef Hajko a František Majerský (KDH), parlament v utorok neposunul do druhého čítania.



Zmena by podľa predkladateľov podporila zamestnanosť týchto skupín obyvateľov. Zamestnávatelia by boli zároveň ochotnejší ich zamestnávať, keďže aj poskytovateľ práce by bol oslobodený od platenia väčšej časti odvodov.



Aktuálna suma 200 eur je na Slovensku platná už desať rokov, upozornili poslanci. „Za toto obdobie priemerná mzda vzrástla o vyše 70 %. Takisto išli hore dôchodky a napríklad minimálna mzda išla viac ako na dvojnásobok. To znamená, že je opodstatnenie, aby sa aj táto odpočítateľná položka zdvihla,“ vysvetlil Hajko.