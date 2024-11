Odporúčania eurokomisie k náprave nadmerného deficitu sa týkajú aj SR

Brusel 26. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) sa v zverejnenom prvom jesennom balíku európskeho semestra zamerala aj na postup pri nadmernom deficite pri niektorých členských štátoch a v tejto súvislosti sa spomína aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.



Európsky semester ako nový rámec správy hospodárskych záležitostí EÚ v apríli tohto roku prešiel rozsiahlou reformou.



V časti venovanej postupu pri nadmernom deficite, ktorý je "nápravnou" časťou Paktu stability a rastu, jesenný balík predstavuje odporúčania eurokomisie k viacročným trajektóriám vývoja čistých výdavkov. Tými sa má napraviť nadmerný deficit ôsmich členských štátov. Ide o Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Taliansko, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje postup pri nadmernom deficite.



V prípade väčšiny týchto členských štátov sú nápravné postupy založené na takej trajektórii vývoja čistých výdavkov, akú si jednotlivé členské štáty stanovili v strednodobých plánoch. To je v súlade s tým, aký dôraz sa v novom rámci správy hospodárskych záležitostí kladie na osvojenie fiškálnych záväzkov na úrovni štátov.



Keď krajiny nemajú plán alebo chýba odporúčanie k ich strednodobému plánu, ako je to v prípade Belgicka a Maďarska, náprava v rámci postupu pri nadmernom deficite je založená na štvorročnej referenčnej trajektórii EK aktualizovanej podľa najnovších údajov.



V balíku EK je zahrnutá aj správa pre Fínsko a Rakúsko, v ktorej sa posudzuje, či tieto členské štáty dodržiavajú kritérium deficitu.



Rakúsko oznámilo plánovaný deficit v roku 2024 nad referenčnou hodnotou 3 % HDP a v prognóze EK sa za predpokladu nezmenenej politiky nepredpokladá jeho zníženie pod túto hodnotu ani v rokoch 2025 a 2026. Komisia preto zváži, či Rade EÚ navrhne konštatovať, že aj v Rakúsku existuje nadmerný deficit. Rakúske orgány vyjadrili zámer prijať potrebné opatrenia na zníženie deficitu pod úroveň 3 % v roku 2025. Komisia posúdi nové opatrenia hneď, ako ich vláda schváli.



V prípade Fínska, ktoré takisto oznámilo plánovaný deficit na rok 2024 nad 3 % HDP, EK nemá v úmysle navrhnúť postup pri nadmernom deficite, keďže sa predpokladá, že v roku 2025 bude už jeho deficit pod referenčnou hodnotou, a to bez ďalších opatrení.



V správach o dohľade po skončení programu sa posudzuje hospodárska, fiškálna a finančná situácia členských štátov, ktoré využili programy finančnej pomoci (Cyprus, Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko), pričom sa zameriavajú na ich schopnosť splácať poskytnuté prostriedky. V týchto správach sa dospelo k záveru, že všetkých päť uvedených členských štátov si zachováva kapacitu na splácanie dlhu.



O jednotlivých prvkoch jesenného fiškálneho balíka európskeho semestra teraz budú rokovať Rada EÚ a ministri financií eurozóny (Euroskupina).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)