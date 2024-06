Odškodniť možno zrušený let na dovolenku, stratenú batožinu i chorobu

Bratislava 11. júna (TASR) - Zrušený let, prírodná katastrofa v dovolenkovej destinácii či stratená batožina vedia pokaziť dovolenku. Čo v takých prípadoch robiť, ako pomôže cestovné poistenie a kedy má klient nárok na kompenzáciu či náhradu škody poradila hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Nepríjemnou komplikáciou pri odlete na dovolenku je náhle zrušený let. "Ak bol let zrušený a letecká spoločnosť vás o tom neinformovala najneskôr 14 dní pred odletom, máte právo na kompenzáciu," priblížila Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK na Slovensku. Suma odškodnenia sa pohybuje od 250 do 600 eur v závislosti od vzdialenosti cieľovej destinácie.



V prípade zmeškaného letu pre technickú poruchu či v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže pomôcť poistenie mimoriadnej situácie. "V prípade, že z dôvodu mimoriadnej udalosti klient zmešká odchod lietadla alebo iného hromadného dopravného prostriedku, má nárok na úhradu cestovných nákladov na náhradnú prepravu do miesta pobytu v zahraničí," dodala Dupaľová Ksenzsighová.



Znepríjemniť dovolenku môže aj prírodná katastrofa v dovolenkovej destinácii. Cestujúci vtedy môžu žiadať o kompenzáciu storno poplatkov. "Platí to v prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydá oficiálne vyhlásenie, že v mieste pobytu, kam ste mali ísť, je zvýšené nebezpečenstvo z dôvodu živelnej udalosti, a preto tam neodporúča vycestovať," vysvetlila hovorkyňa.



Dovolenkári, ktorých živelná udalosť zasiahla už na dovolenke, majú tiež nárok na kompenzáciu, avšak musia mať uzatvorené doplnkové poistenie mimoriadnej situácie. Poisťovňa im môže preplatiť cestovné náklady spojené s predčasným návratom do domoviny či nevyčerpané ubytovanie a stravu. Ak sa poistený klient z krajiny zasiahnutej prírodnou katastrofou nemôže dostať domov v pôvodnom termíne, má nárok aj na predĺženie platnosti poistenia až o 10 dní.



Cestovné poistenie môže dovolenkárom pomôcť aj v prípade straty či oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou. Poistený klient má v tomto prípade nárok na náhradu škody, jej výška závisí od doby oneskorenia batožiny. Za stratenú batožinu sa považuje tá, ktorú letecký prepravca nedodá do 21 dní. Stratu treba najskôr oznámiť príslušnému prepravcovi, ktorý za ňu zodpovedá a má povinnosť klienta odškodniť.



Skomplikovať dovolenku vie aj choroba, ktorá vypukne krátko pred odletom. V prípade, ak lekár vycestovanie neodporučí, je možné v rámci cestovného poistenia využiť poistenie storno zájazdu či objednanej služby.



Ak by klient aj tak vycestoval a jeho stav sa v zahraničí náhle zhorší, v prípade hospitalizácie poisťovňa náklady už nemusí preplatiť. "Je to z dôvodu, že náklady na liečenie existujúcich chorôb, ktorých liečenie začalo už pred vycestovaním, sú z poistného plnenia vylúčené," doplnila Dupaľová Ksenzsighová.