Elektráreň Mochovce odskúšala funkčnosť havarijného systému 4. bloku

Mochovce 23. októbra (TASR) - Slovenské elektrárne odskúšali funkčnosť aktívneho aj pasívneho havarijného systému štvrtého bloku Mochoviec. "Skúškami sa potvrdilo, že havarijné systémy štvrtého bloku sú funkčné a zabezpečia bezpečnosť v prípade núdzových stavov," potvrdil Martin Mráz, zástupca projektového riaditeľa a riaditeľ dokončovania a spúšťania systémov Mochoviec 3 a 4.



V rámci skúšky pasívnych bezpečnostných systémov bola odskúšaná správnosť montáže potrubných trás z hydroakumulátorov do reaktora. Cieľom skúšky bolo preveriť, že voda ako chladivo v prípade poklesu tlaku v reaktore vtečie do nádoby reaktora správnou cestou, v správnom čase a objeme.



Pracovníci elektrární odskúšali postupné vylievanie demineralizovanej vody zo štyroch hydroakumulátorových tlakových nádob do reaktora. Po otvorení uzatváracej armatúry na hydroakumulátorových nádržiach sa demivoda vyliala do reaktora a uvoľnil sa dusík, ktorým sú nádrže natlakované.



Reaktorová sála bola počas skúšky uzatvorená. Pracovníci závodného hasičského zboru skontrolovali koncentráciu dusíka a dýchateľnosť prostredia a umožnili opätovné otvorenie reaktorovej sály. V reálnej situácii k úniku dusíka nedochádza, využíva sa plavákový ventil.