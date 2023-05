Odstavená výroba Mitsubishi v Číne sa zrejme neobnoví ani po máji

Tokio 30. mája (TASR) - Produkcia japonskej automobilky Mitsubishi v Číne, ktorá je zastavená už takmer tri mesiace, sa zrejme neobnoví ani po máji, s čím sa pôvodne počítalo. Uviedla to v utorok japonská tlač. To ukazuje, aké problémy má japonská firma na najväčšom automobilovom trhu sveta.



Hovorca Mitsubishi povedal, že automobilka stále rokuje s čínskym partnerom GAC Group o termíne obnovenia produkcie športovo-úžitkového vozidla Outlander a zatiaľ sa o ničom nerozhodlo. Japonský denník Jomiuri však uviedol, že produkcia, ktorú automobilka pozastavila na začiatku marca a rozhodla, že odstávka bude trvať do konca mája, sa predbežne neobnoví ani po tomto mesiaci. V súvislosti s pozastavením produkcie Mitsubishi zároveň informovala, že táto situácia ju bude stáť približne 78 miliónov USD (72,80 milióna eur).



Spoločnosť Mitsubishi má divíziu v Číne od roku 2012. Podobne však ako ďalšie japonské automobilky čelila na čínskom trhu kríze predaja, pod čo sa podpísal prudký rozmach elektrických vozidiel. Ten spôsobil prepad dopytu po autách so spaľovacím motorom.



(1 EUR = 1,0715 USD)