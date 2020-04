Odstavenie výroby stálo Nexis Fibers 800.000 eur

Humenné 30. apríla (TASR) – Odstavenie výroby z dôvodu absencie dodávok energií, ku ktorému musela pristúpiť spoločnosť Nexis Fibers v pondelok 20. apríla, stálo výrobcu priemyselných vláken 800.000 eur. Vyplýva to z vyjadrenia výkonného riaditeľa spoločnosti Jána Kučeravého pre TASR po tom, čo do prevádzky vláknarskej firmy začali vo štvrtok ráno opäť prúdiť energie.



"Energie začali do našej prevádzky prúdiť o 6.00 h. Naši technici postupne, podľa plánu výroby, spúšťajú strojné zariadenia, a tie by mali byť do dvoch dní v plnej prevádzke," uviedol k aktuálnej situácii v podniku, ktorý pre krízový stav ohlásil v pondelok 27. apríla hromadné prepúšťanie svojich takmer 400 zamestnancov.



Doplnil však, že opätovné spustenie prevádzky automaticky neznamená, "že 400 zamestnancov prestáva byť v ohrození". Ako Kučeravý vysvetlil, Nexis pre odstavenie výroby utrpel priame škody okolo 800.000 eur. "A to nerátame škody z titulu ušlého zisku a škody, ktorým budeme čeliť z dôvodu poškodenia našej reputácie na trhu," dodal s tým, že vedenie spoločnosti bude aj napriek tomu robiť všetko pre to, aby prevádzka podniku "bola v maximálne možnej miere zachovaná".