Odstávky elektriny pocíti 6000 domácností na strednom Slovensku

Žilina 13. augusta (TASR) – Energetici naplánovali počas budúceho týždňa v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji desať rozsiahlejších odstávok elektriny. Dotknú sa miest a obcí v šiestich okresoch. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



V Novej Dubnici budú odstávky od pondelka 15. augusta do stredy 17. augusta. Počas troch dní od 7.15 do 21.30 h nebude mať elektrinu k dispozícii 600 domácností. "Dôvodom je rekonštrukcia distribučnej sústavy na úrovni vysokého napätia," vysvetlil Gejdoš.



Oravskú Polhoru čaká odstávka elektriny v stredu 17. augusta. Medzi 8.00 a 16.00 h vykonajú elektrikári revíziu vedenia vysokého napätia. Podľa Gejdoša to pocíti 1250 domácností.



V mestskej časti Ružomberka - Rybárpoli aj v susednej Likavke bude odstávka 16. augusta. Od 8.00 do 19.00 h budú elektrikári vymieňať úsekový vypínač na vzdušnom vedení vysokého napätia. Obmedzenie sa dotkne 850 odberných miest. V obci Likavka bude odstávka elektriny aj vo štvrtok 18. augusta. Pre opravu na vysokom napätí zostane bez elektriny 650 odberných miest.



"Hubová, Švošov a Hrboltová zostanú bez elektrického prúdu 16. augusta. Od 8.30 do 15.00 h budú naši pracovníci opravovať poškodený stĺp vysokého napätia. Odstávka zasiahne 800 domácností," uviedol Gejdoš. V Závažnej Porube bude odstávka rovnako 16. augusta od 8.00 do 16.00 h. Bez napájania zostane 600 domácností.



Vo Veľkej a Malej Lehote zostanú bez prúdu 18. augusta od 7.30 do 16.30 h. Elektrinu tam nebude mať k dispozícii 800 odberných miest.



V Rimavskej Sobote zostane 18. augusta bez elektriny 550 odberných miest. Od 7.30 do 16.30 h budú energetici opravovať zariadenie trafostanice. "Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," podotkol Gejdoš.