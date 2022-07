Odstávky elektriny zasiahnu tisícky domácností Banskobystrického kraja

Banská Bystrica 10. júla (TASR) - Nevyhnutné odstávky elektriny zasiahnu budúci týždeň domácnosti viacerých obcí a miest v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Elektrikári zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) žiadajú odberateľov o prípravu na obmedzenie a trpezlivosť. TASR o tom informoval Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie SSD Žilina, s tým, že zoznam všetkých zasiahnutých odberných miest je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti.



SSD bude pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas vypnuté. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch.



V Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica plánujú energetici údržbu elektrického vedenia v pondelok (11. 7.) a v utorok (12. 7.). V čase od 7.30 do 17.00 h zostane bez elektrickej energie takmer 800 domácností. Každú však zasiahne odstávka len v jeden deň.



Mesto Sliač, konkrétne časť Sampor, a obce Veľká Lúka a Lukavica v okrese Zvolen zasiahne prerušenie distribúcie elektriny v stredu (13. 7.) v čase medzi 7.00 a 19.30 h. Pre revíziu na úrovni vysokého napätia zostane bez napájania 550 odberných miest.



Nová Baňa v okrese Žarnovica sa musí pripraviť na odstávku elektriny 12. júla od 7.30 do 17.30 h. Dotkne sa asi tisícky domácností. Dôvodom je rekonštrukcia rozvodne. Tá je dôvodom vypnutia prúdu od pondelka aj v obciach Pitelová, Trnavá Hora a Hronská Dúbrava v rovnakom čase. Pocíti to zhruba 500 odberných miest.



Odstávky elektriny sa 13. a 14. júla dotknú i okresov Zvolen a Detva. V Mýtnej, Píle, Korytárkach, Podkriváni a v mestskej časti Detva-Piešť II zostane bez prúdu v čase od 7.00 do 21.00 h asi 800 domácností. V týchto dňoch ani v meste Tisovec v okrese Rimavská Sobota nebude mať prúd približne 550 odberných miest. Energetici budú pracovať na rekonštrukcii trafostanice a vedenia nízkeho napätia.