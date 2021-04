Odštepné závody majú nových riaditeľov, prešli výberovým konaním

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) – Odštepné závody (OZ) štátneho podniku Lesy SR majú nových riaditeľov. Do ich vedenia sa dostali aj dve ženy - okrem OZ Vranov, kde zostáva na čele Erika Hasinová, výberové konanie na riaditeľku závodu v Sobranciach vyhrala Lucia Miňová, ktorá tam doteraz zastávala viacero funkcií. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie Lesov SR so sídlom v Banskej Bystrici Marína Debnárová.



"Po sérii výberových konaní, ktoré trvali dva týždne, vedenie štátneho podniku v týchto dňoch vymenovalo riaditeľov jednotlivých OZ, ktorých je 25, z toho dva sú špecializované," uviedla Debnárová.



Závody riadili niekoľko mesiacov "dočasní" riaditelia. Poverenie mali prevažne od apríla minulého roka. Medzi kritériami, ktoré musel uchádzač o výberové konanie spĺňať, bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax a päťročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva.



"Riaditeľov OZ sme vyberali ako súčasť tímu, ktorý prevedie náš podnik zásadným transformačným procesom," zdôraznil generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.



Podľa Debnárovej sa na výberových konaniach zúčastnilo 92 ľudí. Zmeny vo vedení nastanú v 17 OZ. Ide napríklad o Žarnovicu, Kriváň, Považskú Bystricu, Námestovo či Revúcu, Liptovský Hrádok alebo Čierny Balog a Slovenskú Ľupču. Personálne zmeny vo vedení nenastali v Šaštíne, Vranove, Leviciach, Beňuši, Žiline, Čadci, Prešove a Rimavskej Sobote. Štyri OZ povedú ľudia z externého prostredia.



"Niekoľko rokov som pracoval v zahraničí. Svoje skúsenosti by som chcel zužitkovať doma na Slovensku. Verím, že sa mi to podarí," reagoval nový šéf OZ Slovenská Ľupča Peter Dúbravský, ktorý bol v minulosti správcom lesných majetkov v rakúskom Neuhause či v rumunskom Sebesi.