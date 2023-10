Odštepný závod Ulič sa zväčšil o lesnú správu v Ubli

Bratislava 2. októbra (TASR) – Odštepný závod Ulič štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa od 1. októbra 2023 rozrástol o 5700 hektárov (ha), ktoré spravuje lesná správa v Ubli. Vďaka tomu bude ekonomicky udržateľný a zachová sa aj chov dojníc, ktorý závod zdedil po zrušenom Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič (LPM). Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Agrorezort priblížil, že nový odštepný závod Ulič, ktorý vznikol 1. januára 2023 po pričlenení bývalého Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) Ulič k štátnemu podniku Lesy SR, bojuje o svoju existenciu po prevode majetkov do správy Národného parku Poloniny. Závod je jediným zamestnávateľom v Uličskej doline, v ktorej žije približne 2000 obyvateľov v deviatich obciach.



Odštepný závod sa podľa MPRV aj po včlenení do štruktúry štátneho podniku Lesy SR venuje chovu hovädzieho dobytka. Vďaka tomu zamestnáva okrem lesníkov a technických pracovníkov aj chovateľov a ďalšie pridružené profesie. Prácu takt poskytuje 168 zamestnancom v najvýchodnejšom regióne Slovenska. Ľudia sa tu tradične živili ťažbou dreva a poľnohospodárstvom.



V tejto tradícii pokračoval aj LPM Ulič, ktorý vďaka ťažbe dreva dokázal udržať a rozvíjať chov dojníc. V súčasnosti chová vyše 700 kusov dobytka, z toho 260 dojníc plemena slovenské strakaté a čakajú na schválenie šľachtiteľského chovu. Všetku produkciu mlieka závod predáva do syrárne v Michalovciach. Naďalej sa venuje aj ťažbe dreva, vďaka ktorej môže chov dobytka existovať. Obce v Uličskej doline nie sú plynofikované, obyvatelia sú teda odkázaní na palivové drevo z priľahlých lesov v správe odštepného závodu Ulič.



Rezort pôdohospodárstva intenzívne rieši situáciu v odštepnom závode, ktorý prišiel o hospodárske lesy. "Ako rezort zodpovedný za rozvoj vidieka sme povinní zachovať odštepný závod so všetkými jeho činnosťami, ktoré sú zdrojom príjmu pre tunajších obyvateľov. Krajný východ sa nám vyľudňuje a tento trend sa nepodarí zvrátiť, kým ľudia v oblasti nebudú mať prácu, ktorá ich dôstojne uživí," dodal minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.