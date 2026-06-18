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Odstúpenie od zmluvy musia e-shopy umožniť cez web, inak hrozí pokuta
Nová úprava nemení samotné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ale mení spôsob, akým má byť toto právo v online prostredí prakticky dostupné
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Od piatka (19. 6.) už nebude e-shopom stačiť, ak na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi ponúknu iba formulár na stiahnutie. Nová legislatíva im ukladá povinnosť zaviesť online funkciu, cez ktorú bude možné odstúpenie od zmluvy priamo vyplniť, potvrdiť a odoslať. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný orgán dohľadu môže uložiť e-shopu pokutu od 200 eur až do 2 % obratu obchodu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 200.000 eur, upozornil vo štvrtok Matej Škultéty z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.
„Nová úprava nemení samotné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ale mení spôsob, akým má byť toto právo v online prostredí prakticky dostupné,“ priblížil Škultéty. E-shopy budú aj naďalej povinné informovať spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy a poskytnúť mu vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. K týmto povinnostiam však pribudne ďalšia - spotrebiteľ musí mať možnosť odstúpenie vybaviť priamo na stránke e-shopu alebo v aplikácii. Tento spôsob bude možné podľa advokáta uplatniť na odstúpenie od zmluvy, ktorá bola uzavretá po 18. júni 2026.
Nová funkcionalita má mať podobu tlačidla alebo samostatnej, ľahko dostupnej podstránky na webovej stránke alebo v aplikácii e-shopu. Musí byť označená ľahko čitateľným spôsobom, napríklad slovným spojením „odstúpenie od zmluvy tu“ alebo obdobnou formuláciou. Po kliknutí sa spotrebiteľovi zobrazí online formulár. Vyplní v ňom svoje identifikačné údaje, údaje o zmluve, ktorej sa odstúpenie týka, a e-mailovú adresu, prípadne iný online kontakt, na ktorý mu obchodník pošle potvrdenie o doručení odstúpenia. Na záver svoj krok ešte potvrdí tlačidlom označeným napríklad ako „potvrdiť odstúpenie od zmluvy“ alebo podobnou formuláciou.
Nová povinnosť vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Jeho súčasťou je však aj nepriama novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zavádza povinnosť sprístupniť v online rozhraní osobitnú funkciu na odstúpenie od zmluvy. Pre bežné e-shopy, ktoré neposkytujú finančné služby, preto nemusí byť táto zmena na prvý pohľad zrejmá.
Za zmienku podľa advokáta stojí podľa Škultétyho aj samotný legislatívny proces. Parlament najskôr priamo novelizoval zákon o ochrane spotrebiteľa a následne hneď ďalším zákonom, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov v rovnaký deň, opätovne zasiahol do tej istej právnej úpravy, a to prostredníctvom zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
„Takýto spôsob prijímania právnych predpisov považujeme za nekoncepčný a neprehľadný. Znižuje predvídateľnosť právneho prostredia, čo môže negatívne vplývať aj na atraktivitu podnikateľského prostredia a vnímanie Slovenska zo strany zahraničných investorov,“ dodal Škultéty.
„Nová úprava nemení samotné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ale mení spôsob, akým má byť toto právo v online prostredí prakticky dostupné,“ priblížil Škultéty. E-shopy budú aj naďalej povinné informovať spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy a poskytnúť mu vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. K týmto povinnostiam však pribudne ďalšia - spotrebiteľ musí mať možnosť odstúpenie vybaviť priamo na stránke e-shopu alebo v aplikácii. Tento spôsob bude možné podľa advokáta uplatniť na odstúpenie od zmluvy, ktorá bola uzavretá po 18. júni 2026.
Nová funkcionalita má mať podobu tlačidla alebo samostatnej, ľahko dostupnej podstránky na webovej stránke alebo v aplikácii e-shopu. Musí byť označená ľahko čitateľným spôsobom, napríklad slovným spojením „odstúpenie od zmluvy tu“ alebo obdobnou formuláciou. Po kliknutí sa spotrebiteľovi zobrazí online formulár. Vyplní v ňom svoje identifikačné údaje, údaje o zmluve, ktorej sa odstúpenie týka, a e-mailovú adresu, prípadne iný online kontakt, na ktorý mu obchodník pošle potvrdenie o doručení odstúpenia. Na záver svoj krok ešte potvrdí tlačidlom označeným napríklad ako „potvrdiť odstúpenie od zmluvy“ alebo podobnou formuláciou.
Nová povinnosť vyplýva zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Jeho súčasťou je však aj nepriama novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá zavádza povinnosť sprístupniť v online rozhraní osobitnú funkciu na odstúpenie od zmluvy. Pre bežné e-shopy, ktoré neposkytujú finančné služby, preto nemusí byť táto zmena na prvý pohľad zrejmá.
Za zmienku podľa advokáta stojí podľa Škultétyho aj samotný legislatívny proces. Parlament najskôr priamo novelizoval zákon o ochrane spotrebiteľa a následne hneď ďalším zákonom, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov v rovnaký deň, opätovne zasiahol do tej istej právnej úpravy, a to prostredníctvom zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
„Takýto spôsob prijímania právnych predpisov považujeme za nekoncepčný a neprehľadný. Znižuje predvídateľnosť právneho prostredia, čo môže negatívne vplývať aj na atraktivitu podnikateľského prostredia a vnímanie Slovenska zo strany zahraničných investorov,“ dodal Škultéty.