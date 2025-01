Odstúpiť od zmluvy sa nedá pri tovare na mieru či lístkoch do divadla

Bratislava 21. januára (TASR) - Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Týka sa to najmä zmlúv uzavretých medzi podnikateľom a spotrebiteľom napríklad cez e-shopy či mimo obchodných priestorov. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je možné napríklad v prípade, ak ide o tovar vyrobený či upravený na mieru, prípadne o vstupenky na divadelné predstavenia alebo športové zápasy. Upozornila na to riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



"Ak si nechávame vyrobiť tovar takzvaný na zákazku, musíme si riadne premyslieť, či takýto tovar naozaj chceme, pretože už nemusí byť cesta späť," odporúča Hekšová s tým, že pokiaľ si spotrebiteľ nechá podľa svojich požiadaviek vyrobiť či upraviť tovar, tak od zmluvy už nie je možné odstúpiť. Je to z dôvodu, že vyrobený tovar nie je bežne predávaný podnikateľom a tiež nemusí mať možnosť ho ďalej predať.



Ďalšou výnimkou, keď nie je možné odstúpiť od zmluvy, je poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času v presne dohodnutom termíne. Ide o návštevy koncertov, divadelných predstavení alebo napríklad vstupenky na športové zápasy, ktoré sú viazané na konkrétne dátumy a časy, pričom ich predávajú v obmedzenom množstve.



"Spotrebiteľ si sám vyberá, či sa chce daného podujatia zúčastniť a v prípade, že sa zaviazal kúpou vstupenky, nie je možné, aby si neskôr svoju účasť rozmyslel a požadoval od podnikateľa, v tomto prípade usporiadateľa, vrátenie kúpnej ceny," vysvetlila Hekšová. Ak sa ľudia nemôžu zúčastniť podujatia, tak často podľa nej predajú vstupenku inej osobe, v tejto situácii však ide už o vzťah medzi dvomi fyzickými osobami, ktorý sa riadi úplne inými podmienkami.



Rovnako to platí aj pri vzdelávacích kurzoch, zakúpených masážach či voľnočasových krúžkoch, ktoré sú viazané na konkrétnu osobu. Pokiaľ by spotrebiteľ svoj termín či účasť na kurze zrušil, podnikateľ by tým prišiel o zisk aj čas, ktorý si na spotrebiteľa vyhradil. Hekšová spresnila, že často je možné od zmluvy odstúpiť aj za dohodnutých podmienok, ktoré však už nie sú také výhodné.



Problematický je i tovar v uzavretom ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak tento obal bol po dodaní porušený. Ide napríklad o tovar ako zubná kefka či kontaktné šošovky, ktoré sú v plastovom obale a po jeho otvorení už nie je možné ho uviesť do pôvodného stavu.