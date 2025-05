Odsúdení manažéri Volkswagenu sa plánujú odvolať proti rozsudkom

Braunschweig 26. mája (TASR) - Štyria bývalí manažéri nemeckého automobilového gigantu Volkswagen (VW), ktorým v pondelok súd určil tresty za podvod v súvislosti s emisným škandálom dieselových motorov, sa podľa obhajoby chcú proti verdiktom odvolať. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Philipp Gehrmann, obhajca jedného z manažérov, v pondelok niekoľko hodín po tom, ako krajský súd v Braunschweigu vyhlásil verdikt, povedal, že „rozsudok je nesprávny“. Podľa neho trest dva roky a sedem mesiacov väzenia pre jeho klienta (bývalého šéfa technológie pohonných jednotiek) prekročil hranicu.



Prípad sa datuje do septembra 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) odhalila, že Volkswagen do svojich naftových áut nainštaloval softvér na podvádzanie pri emisných testoch. Autá tak spĺňali limity oxidov dusíka počas testovacích podmienok, ale nie pri skutočnej jazde na ceste.



Škandál, vo svete známy ako Dieselgate, uvrhol automobilku so sídlom vo Wolfsburgu do hlbokej krízy. Náklady na množstvo súdnych sporov a odškodnenie majiteľov áut odhaduje automobilka na viac ako 30 miliárd eur.



Štyria obžalovaní boli súdení od septembra 2021 a dostali rôzne tresty. Vysoký manažér vo vývoji dieselových motorov bol odsúdený na 4,5 roka väzenia, šéf technológie pohonných jednotiek na dva roky a sedem mesiacov, šéf vývoja základnej značky VW, najvyššie postavený manažér zo štvorice, dostal podmienečný trest na rok a tri mesiace a šéf oddelenia kontroly emisií dostal podmienečný trest na rok a desať mesiacov.



Verdikty s ďalšími predstaviteľmi VW budú nasledovať, keďže súd v Braunschweigu stíha celkovo 31 obžalovaných.