ODBORNÍCI UPOZORŇUJÚ: Odsúvanie aktualizácií otvára dvere hekerom

Bratislava 31. mája (TASR) – Odsúvať aktualizácie zariadení nie je dobrý nápad, používatelia tak dávajú šancu hekerom na zaútočenie. Upozornili na to odborníci zo spoločnosti Aliter Technologies. Ľudia ignorujúci vyskakujúce okná o potrebe aktualizácie tak môžu prísť o cenné dáta, môžu však byť aj obeťami krádeže identity či peňazí a prístupu ku kontám.



"Aktualizáciu systému považuje stále veľké množstvo používateľov za nutné zlo, ktoré musia z času na čas pretrpieť. Preto s týmto úkonom často čakajú až do poslednej chvíle, kedy si aktualizáciu vyžaduje program či aplikácia, alebo samotné zariadenie," podotkol odborník na kyberbezpečnosť Vladimít Palečka.



Používanie zastaraného softvéru, aplikácie či operačného systému prirovnávajú experti k životu v dome bez zámkov na dverách. Ak používatelia ignorujú aktualizácie, nechávajú otvorené dvere hekerom. "Tí sa môžu dostať k vašim citlivým dátam, ovládať zaradenia vo vašej domácnosti, vidieť obraz z bezpečnostných kamier, alebo vám napríklad ukradnúť financie či identitu, pod ktorou môžu napáchať nemálo škôd," podotkol Palečka.



Odborníci tiež vyzdvihli ďalšie benefity včasnej aktualizácie zariadení. Okrem obnovy bezpečnostných dier často pridávajú i nové funkcie a odstraňujú tie neefektívne. Aktualizácie tiež odstránia zraniteľné body a ochránia dáta, ktoré by mohli hekeri využiť aj na spáchanie trestného činu v mene obete, alebo ich predať na darkwebe, aby tak umožnili iným páchať trestnú činnosť.



"V neposlednom rade je novší softvér efektívnejší a lepšie si rozumie s procesorom, pamäťami, Wi-Fi sieťami a ostatným hardvérom," dodali experti.



Odborníci preto radia obetovať tých zopár desiatok minút, ktoré môže aktualizácia zabrať. "Väčšina systémov umožňuje plánovať inštaláciu aktualizácií na čas, kedy zariadenie nevyužívate, napríklad v noci. Vďaka tomu vás aktualizácia nebude obťažovať počas pracovnej doby a svoje zariadenie budete mať vždy chránené," uzavrel Palečka.