Odvetvia, ktoré využívajú umelú inteligenciu, majú vyššiu produktivitu

Bratislava 23. mája (TASR) - Odvetvia, v ktorých sa umelá inteligencia (AI) využíva intenzívnejšie, zaznamenávajú takmer päťkrát vyšší nárast produktivity práce. Ide najmä o oblasti, akými sú finančné služby, informačné technológie a profesionálne služby. Vyplýva to z tohtoročnej správy spoločnosti PwC, ktorá sa zaoberá meraním vplyvu AI na pracovné miesta.



"Pre mnohé ekonomiky, ktoré zažívajú nedostatok pracovnej sily a nízky rast produktivity, barometer prináša optimizmus okolo AI technológie, ktorá predstavuje príležitosť pre hospodársky rozvoj, vytváranie pracovných miest a vytváranie úplne nových odvetví," uviedol Carol Stubbings zo spoločnosti PwC UK.



Zo správy vyplýva, že na jeden inzerát, ktorý v roku 2012 vyžadoval zručnosti špecialistu na AI, pripadá aktuálne sedem pracovných inzerátov. Počet pracovných miest, vyžadujúcich zručnosti AI, rastie 3,5-krát rýchlejšie ako v prípade všetkých ostatných pracovných miest.



Správa poukázala aj na to, že využívanie AI prináša nové príležitosti. Pracovné miesta, ktoré vyžadujú AI zručnosti, totiž dosahujú nárast mzdových prémií, na niektorých trhoch až 25 % platu. "Aby pracovníci zostali relevantní v týchto povolaniach, budú musieť dokazovať alebo získať nové zručnosti," dodala spoločnosť.



Zručnosti požadované v povolaniach, ktoré sú viac vystavené AI, sa menia podľa správy o 25 % rýchlejšie ako v menej exponovaných povolaniach. Až 69 % generálnych riaditeľov očakáva, že AI bude od svojich zamestnancov vyžadovať nové zručnosti. Globálny prieskum generálnych riaditeľov spoločnosti PwC pritom ukázal, že 87 % z nich už AI vo firme nasadilo.



"Zabezpečenie prístupu k náboru v prvom rade zručností, ako aj nepretržité investície do zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily je nevyhnutné, pretože žiadne odvetvie ani trh nezostane imúnny voči vplyvu technologickej a ekonomickej transformácie AI," uzavrel Pete Brown zo spoločnosti PwC UK.