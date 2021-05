Odvetvie leteckej dopravy bude po kríze menšie a opatrnejšie

Ženeva 24. mája (TASR) - Odvetvie leteckej dopravy bude po kríze, ktorú spôsobila pandémie nového koronavírusu, menšie a opatrnejšie. Vyhlásil to v pondelok generálny riaditeľ Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) Willie Walsh. Pochybuje tiež, že sa letecké spoločnosti v blízkej budúcnosti pokúsia expandovať prostredníctvom akvizícií.



Pandémia ochromila letecký priemysel. Mnohé spoločnosti po celom svete majú stále väčšinu lietadiel na zemi a letiská zívajú prázdnotou pre cestovné obmedzenia, ktoré negatívne ovplyvňujú dopyt.



"Bude to menšie odvetvie. Nedôjde k obnoveniu všetkých kapacít," povedal Walsh v rozhovore, ktorý bol zverejnený v pondelok. Poukázal tiež na fakt, že časti flotíl sú už po termíne "životnosti", boli stiahnuté z prevádzky a zamestnanci boli prepustení alebo umiestnení do vládnych programov podpory pracovných miest, tzv. kurzarbeit.



"Bude to opatrnejšie odvetvie. Neočakávam, že budeme svedkami aktivít, ako sú fúzie a akvizície najmä preto, že ľudia si budú strážiť hotovosť, ktorú majú." uviedol Walsch, bývalý riaditeľ spoločnosti IAG, vlastník British Airways. Dodal, že mnohí považujú "míňanie cenných zdrojov hotovosti" za príliš riskantné. Domnieva sa však, že dôjde ku konsolidácii leteckých spoločností, ktoré znížia svoju prevádzku, no niektoré zrejme čaká bankrot. „Leteckým spoločnostiam bude nejaký čas trvať, kým opravia svoje súvahy,“ uviedol.



IATA uvádza, že sa globálny dopyt po cestovaní vráti na úroveň v roku 2019, teda pred pandémiou, v roku 2024. Aj keď letecké spoločnosti, ktoré prežijú, vyplnia medzery, ktoré zanechajú tie, ktoré zlyhajú, budú musieť byť opatrné pokiaľ ide o to, ako rýchlo obnoviť svoje aktivity, upozornil Walsh. „Letecké spoločnosti nebudú schopné v krátkom čase riskovať prevádzkovanie nerentabilných trás,“ povedal.



Walsh si však nemyslí, že kríza podkopala obchodné modely leteckých spoločností, ako sú napríklad modely regionálnych alebo nízkonákladových dopravcov. „Nič nezmenilo konkurenčnú povahu tohto odvetvia,“ dodal.