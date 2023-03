Odvetvie veternej energie v Nemecku žiada od vlády väčšiu podporu

Berlín 22. marca (TASR) - Predstavitelia energetického sektora v Nemecku vyzvali vládu, aby sa zamerala na urýchlenie rozvoja výroby energie z vetra. Problematika je témou stretnutia zástupcov priemyslu a vládnych expertov, ktoré sa koná v stredu pod záštitou ministra hospodárstva Roberta Habecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výkonný riaditeľ Spolkového združenia veternej energie (BWE) Wolfram Axthelm uviedol, že schôdzka v Berlíne by mala naznačiť, akým spôsobom budú jednotlivé spolkové krajiny a samosprávy postupovať pri realizácii vládnych plánov rozvoja výroby energie z vetra. Vyjadril pritom obavy, že stanovené ciele sa nepodarí splniť.



Ciele sa musia pretaviť do konkrétnych úloh pre odvetvie s dôrazom na urýchlenie plánovania a schvaľovacích postupov, dodal Axthelm.



Nemecko si stanovilo cieľ do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť výrobu energie z vetra a do toho času zabezpečiť, aby 80 % spotreby energie v krajine pochádzala z obnoviteľných zdrojov.