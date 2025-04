Odvodová odpočítateľná položka sa nezvýši zo súčasných 200 na 330 eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách o brigádnickej práci študentov, dohodách o vykonaní práce alebo dohodách o pracovnej činnosti dôchodcov sa nezvýši zo súčasných 200 na 330 eur. Navrhovali to opoziční poslanci Marián Viskupič, Jana Bittó Cigániková a Martina Bajo Holečková (všetci SaS), ich novelu zákona o sociálnom poistení však Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



„Cieľom je uvedené skupiny pozitívne motivovať de facto vyšším zárobkom. Ide o zraniteľné skupiny, preto je v záujme štátu ich motivovať k pracovnej činnosti rôznymi nástrojmi, medzi ktoré možno podľa navrhovateľa zaradiť aj tento,“ zdôvodnili návrh predkladatelia.



Do výšky odvodovej odpočítateľnej položky by sa mala podľa opozičných poslancov premietnuť aj inflácia posledných rokov a mala by tak byť zvýšená, aby nedošlo k strate záujmu o uvedený typ práce.