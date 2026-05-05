Odvodová odpočítateľná položka sa má zvýšiť z 200 na 500 eur za mesiac
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Zvýšenie sumy odvodovej odpočítateľnej položky z 200 eur na 500 eur za kalendárny mesiac má od 1. januára 2027 umožniť návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov koaličnej SNS. Národná rada (NR) SR v utorok posunula novelu do druhého čítania. Rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania.
„Novela sa dotkne študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov dôchodkových dávok, fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke vykonávajúcich prácu na základe dohody, ich zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne,“ uviedli poslanci.
Návrhom podľa nich reagujú na potrebu zmierniť odvodové zaťaženie vybraných skupín fyzických osôb, najmä poberateľov dôchodkov, študentov a fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ak vykonávajú prácu na základe dohody. Súčasný stav upravuje odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 eur za kalendárny mesiac pri právnom vzťahu na základe dohody.
Návrh upravuje povinnosť fyzickej osoby na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na uplatnenie práva a písomne ho informovať o skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Bez preukázania rozhodujúcich skutočností zamestnávateľ odvodovú odpočítateľnú položku neuplatní.
„Nedostatok doterajšej úpravy sa prejavuje v tom, že režim odvodovej odpočítateľnej položky nemožno uplatniť pri fyzických osobách na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, hoci aj tieto osoby môžu popri starostlivosti o dieťa vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody,“ upozornili predkladatelia.
Zároveň platná suma odvodovej odpočítateľnej položky limituje rozsah jej praktického účinku pri študentoch a poberateľoch dôchodkov, ak ich príjem z dohôd presahuje súčasnú hranicu. „Doterajšia právna úprava preto nevytvára dostatočný rámec na podporu obmedzenej zárobkovej aktivity tých skupín osôb, pri ktorých existuje vecný dôvod na zmiernenie odvodového zaťaženia,“ dodali poslanci.
