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Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši, novelu podpísal prezident
Zmena rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky na určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity z 200 eur na 300 eur za kalendárny mesiac umožní od 1. januára 2027 novela zákona o sociálnom poistení od poslancov koaličnej SNS. Mení sa aj maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení pre športovcov. Novelu v utorok podpísal prezident.
Zmena rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania. Úpravu zákona predložili poslankyňa Dagmar Kramplová a poslanci Adam Lučanský, Andrej Danko a Karol Farkašovský (všetci SNS). „Novela sa dotkne študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov dôchodkových dávok, fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke vykonávajúcich prácu na základe dohody, ich zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne,“ uviedli poslanci.
Reagovali tak na potrebu zmierniť odvodové zaťaženie vybraných skupín fyzických osôb, najmä poberateľov dôchodkov, študentov a fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ak vykonávajú prácu na základe dohody. Súčasný stav upravuje odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 eur za kalendárny mesiac pri právnom vzťahu na základe dohody.
Novela upravuje povinnosť fyzickej osoby na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na uplatnenie práva a písomne ho informovať o skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Bez preukázania rozhodujúcich skutočností zamestnávateľ odvodovú odpočítateľnú položku neuplatní.
„Nedostatok doterajšej úpravy sa prejavuje v tom, že režim odvodovej odpočítateľnej položky nemožno uplatniť pri fyzických osobách na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, hoci aj tieto osoby môžu popri starostlivosti o dieťa vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody,“ upozornili predkladatelia.
Zároveň platná suma odvodovej odpočítateľnej položky limituje rozsah jej praktického účinku pri študentoch a poberateľoch dôchodkov, ak ich príjem z dohôd presahuje súčasnú hranicu. „Doterajšia právna úprava preto nevytvára dostatočný rámec na podporu obmedzenej zárobkovej aktivity tých skupín osôb, pri ktorých existuje vecný dôvod na zmiernenie odvodového zaťaženia,“ dodali poslanci.
Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu hranica úhrnu príjmu, od ktorého zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, sa z dôvodu nárastu odvodovej odpočítateľnej položky zvýši z 2400 na 3600 eur. Zároveň sa preto zvýši aj hranica mesačného príjmu pre zamestnancov s odvodovou úľavou pri výpočte denného vymeriavacieho základu na určenie sumy úrazových dávok.
Poslanci tiež v novele upravili maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení pri zamestnancoch vykonávajúcich šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. „Maximálny mesačný vymeriavací základ sa ustanovuje vo výške trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu,“ vyplýva z pozmeňujúceho návrhu. Zodpovedá to stropu vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.
Pri nižších a stredných príjmoch profesionálnych športovcov sa bude poistné naďalej odvádzať zo skutočne dosiahnutého príjmu. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie zostáva neobmedzený. Zachováva sa tým osobitná ochranná funkcia úrazového poistenia pri rizikách spojených s výkonom profesionálneho športu.
Maximálny mesačný vymeriavací základ bude v úhrne 11-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že pozmeňujúci návrh by mohol byť v rozpore s ústavou.
Zmena rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania. Úpravu zákona predložili poslankyňa Dagmar Kramplová a poslanci Adam Lučanský, Andrej Danko a Karol Farkašovský (všetci SNS). „Novela sa dotkne študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov dôchodkových dávok, fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke vykonávajúcich prácu na základe dohody, ich zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne,“ uviedli poslanci.
Reagovali tak na potrebu zmierniť odvodové zaťaženie vybraných skupín fyzických osôb, najmä poberateľov dôchodkov, študentov a fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ak vykonávajú prácu na základe dohody. Súčasný stav upravuje odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 eur za kalendárny mesiac pri právnom vzťahu na základe dohody.
Novela upravuje povinnosť fyzickej osoby na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na uplatnenie práva a písomne ho informovať o skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Bez preukázania rozhodujúcich skutočností zamestnávateľ odvodovú odpočítateľnú položku neuplatní.
„Nedostatok doterajšej úpravy sa prejavuje v tom, že režim odvodovej odpočítateľnej položky nemožno uplatniť pri fyzických osobách na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, hoci aj tieto osoby môžu popri starostlivosti o dieťa vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody,“ upozornili predkladatelia.
Zároveň platná suma odvodovej odpočítateľnej položky limituje rozsah jej praktického účinku pri študentoch a poberateľoch dôchodkov, ak ich príjem z dohôd presahuje súčasnú hranicu. „Doterajšia právna úprava preto nevytvára dostatočný rámec na podporu obmedzenej zárobkovej aktivity tých skupín osôb, pri ktorých existuje vecný dôvod na zmiernenie odvodového zaťaženia,“ dodali poslanci.
Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu hranica úhrnu príjmu, od ktorého zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, sa z dôvodu nárastu odvodovej odpočítateľnej položky zvýši z 2400 na 3600 eur. Zároveň sa preto zvýši aj hranica mesačného príjmu pre zamestnancov s odvodovou úľavou pri výpočte denného vymeriavacieho základu na určenie sumy úrazových dávok.
Poslanci tiež v novele upravili maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení pri zamestnancoch vykonávajúcich šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. „Maximálny mesačný vymeriavací základ sa ustanovuje vo výške trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu,“ vyplýva z pozmeňujúceho návrhu. Zodpovedá to stropu vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.
Pri nižších a stredných príjmoch profesionálnych športovcov sa bude poistné naďalej odvádzať zo skutočne dosiahnutého príjmu. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie zostáva neobmedzený. Zachováva sa tým osobitná ochranná funkcia úrazového poistenia pri rizikách spojených s výkonom profesionálneho športu.
Maximálny mesačný vymeriavací základ bude v úhrne 11-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že pozmeňujúci návrh by mohol byť v rozpore s ústavou.