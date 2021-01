Odvody podnikateľov zo Žilinského kraja do štátnej pokladnice klesli

Žilina 20. januára (TASR) – Podnikatelia zo Žilinského kraja, ktorí pôsobia najmä v automobilovom, liehovarníckom, tabakovom, strojárskom a elektronickom priemysle, odviedli za minulý rok do štátnej pokladnice vyše 510 miliónov eur. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej ide o pokles 13 percent, pričom je v tejto sume zahrnutá DPH pri dovoze tovaru z tretích štátov, spotrebné dane a clo.



"CÚ Žilina zaznamenal počas pandémie pokles spotreby piva, vína a tabakových výrobkov. Menej bolo aj obchodných aktivít v automobilovom priemysle. Naopak, vzrástla spotreba energií a pohonných látok," uviedla Chríbiková.



Doplnila, že najväčšiu zásluhu na celkovom čísle, až tri štvrtiny, majú už dlhodobo automobilové spoločnosti. "Minulý rok boli ich aktivity obmedzené hlavne kvôli výpadkom dodávok komponentov z tretích štátov. Aj napriek tomu spolu s platcami z ostatných odvetví poslali do štátnej pokladnice clo vo výške 1,8 milióna eur a DPH pri dovoze viac ako 400 miliónov eur," vyčíslila hovorkyňa CÚ.



Obchod s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam zabezpečil do štátnej 'kasy' príjem vo výške 108 miliónov eur, čo je o dve percentá viac ako predchádzajúci rok. "Najviac do nej pritieklo od liehovarníckych firiem. Počas kritického obdobia sa darilo lepšie ako v minulosti hlavne podnikom zameraným na energetiku či obchodníkom s pohonnými látkami. Tí odviedli až o 25 percent viac na spotrebných daniach z minerálnych olejov. Pandémia však poznačila trh s vínom, tabakovými výrobkami a najvýraznejšie s pivom, u ktorého klesli odvody o viac ako polovicu," dodala Chríbiková.