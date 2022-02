Odvolanému predsedovi ÚRSO Ľ. Jahnátkovi vláda nahradí trovy konania

Bratislava 16. februára (TASR) – Bývalý predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dostane od vlády náhradu trov súdneho konania vo výške 1438,53 eura. V stredu o tom rozhodol kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) na základe nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR z januára tohto roka. Ten rozhodol, že odvolaním Jahnátka z funkcie predsedu ÚRSO bolo porušené jeho základné právo na prístup k iným verejným funkciám.



"Vláda SR berie tento nález na vedomie," uviedol v schválenom materiáli rezort hospodárstva. Ústavný súd SR ďalej rozhodol, že vláda je povinná Jahnátkovi nahradiť trovy konania vo výške 1438,53 eura a zaplatiť ich jeho právnej zástupkyni do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR. Vláda SR v tejto súvislosti uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) uhradiť priznanú náhradu trov právneho zastúpenia.



Vláda Jahnátka odvolala 4. júna 2020. Dôvodom malo byť okrem iného aj to, že Jahnátek nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na výkon tejto funkcie. Jedným z ďalších dôvodov malo byť porušenie princípu nezávislosti ÚRSO v súvislosti s predložením novely zákona o regulácii sieťových odvetví poslancom NR SR Marošom Kondrótom (Smer-SD). Ten pre médiá uviedol, že novelu predkladal na pokyn Ministerstva hospodárstva SR a ÚRSO. Pokiaľ by bola schválená, zvýhodnila by podnik Duslo, a. s., v ktorom Jahnátek v minulosti pôsobil.



Jahnátek však dôvody na svoje odvolanie odmietol, rozhodnutie vlády považoval od začiatku za nezákonné a už v deň svojho odvolania uviedol, že sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou.