Odvolanie šéfa Bayeru by koncernu v ničom nepomohlo

Bayer čelí v Spojených štátoch tisíckam žalôb a v prvých súdnych konaniach bol odsúdený k vysokým náhradám škody, lebo údajne spôsobuje rakovinu. Rozhodnutia súdov však nie sú ešte právoplatné.

Leverkusen 20. júla (TASR) – Šéf nemeckého odborového zväzu (DGB) a člen dozornej rady spoločnosti Bayer Reiner Hoffmann vyslovil podporu šéfovi koncernu Wernerovi Baumannovi napriek problémom, ktoré spôsobil firme prevzatím americkej spoločnosti Monsanto.



"Zmena šéfa koncernu by nič nepriniesla. To najdôležitejšie pre Bayer teraz je, aby sa vyriešil problém s glyphosatom, aby sa viac pozornosti venovalo inovácii farmaceutickej výroby a aby sa vyvíjalo viac farmaceutických výrobkov," Hoffmann to uviedol pre sobotné vydanie düsseldorfského denníka Rheinische Post.



"Zo strategického hľadiska bolo prevzatie Monsanta správne," zdôraznil Hoffmann. Monsanto dáva veľké možnosti pre obchody v budúcnosti.



Člen dozornej rady Bayeru nepredpokladá, že sa žaloby na glyphosat v Spojených štátoch podarí vyriešiť rýchlo vyrovnaním. "Bayer trvá na tom, že glyphosat je pri správnom aplikovaní bezpečný, a preto sa bude vyrábať aj v budúcnosti."



Bayer čelí v Spojených štátoch tisíckam žalôb a v prvých súdnych konaniach bol odsúdený k vysokým náhradám škody, lebo údajne spôsobuje rakovinu. Rozhodnutia súdov však nie sú ešte právoplatné.



Bayer kúpil americkú firmu Monsanto za 63 miliárd USD (56,07 miliardy eur).



( 1 EUR = 1,1235 USD)