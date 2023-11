Odvolaný riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman by sa mohol vrátiť

San Francisco 19. novembra (TASR) - Sam Altman, odvolaný výkonný riaditeľ spoločnosti OpenAI, sa môže po niekoľkých dňoch vrátiť do funkcie. Na jeho návrat podľa zdrojov oboznámených s problematikou údajne tlačia vplyvní investori do spoločnosti ako napríklad Microsoft, Thrive Capital a Tiger Global. Technologický web The Verge medzitým uviedol, že predstavenstvo už s Altmanom rokovalo o jeho návrate. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Rada riaditeľov spoločnosti OpenAI, ktorá je za generatívnym modelom umelej inteligencie ChatGPT, Altmana nečakane odvolala v piatok (17. 11.). Rada uviedla, že výkonný riaditeľ stratil jej dôveru, pričom poukázala na problémy v komunikácii, ktoré mali byť prekážkou pri plnení jeho povinností.



Prezident a spoluzakladateľ OpenAI Greg Brockman, ktorý v rámci výmeny manažmentu odstúpil z funkcie predsedu rady riaditeľov, v spoločnosti takisto skončil. Altmanov a Brockmanov odchod prekvapil mnohých zamestnancov firmy, ktorí sa o náhlej zmene vedenia dozvedeli z internej správy a z blogu spoločnosti určeného pre verejnosť.