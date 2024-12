Odvoz a likvidáciu zmesového odpadu v Bojniciach zabezpečí Hater

Bojnice 14. decembra (TASR) - Odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu v Bojniciach bude mať v budúcom roku na starosti Hater - Handlová. Handlovskú mestskú spoločnosť, ktorá je sociálnym podnikom, vybrala samospráva vo verejnej súťaži. Výber nového dodávateľa odôvodnila legislatívnymi požiadavkami i problémami s vozovým parkom Technických služieb (TS) Bojnice. Zmluvu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Nového dodávateľa vyberala samospráva kúpeľného mesta z dôvodu nástupu novej legislatívy mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ktorú zahrnula i do súťaže, vysvetlila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová. "Naše TS by si túto službu museli objednávať, preto sme realizovali súťaž. Ďalšou vecou je opotrebovaný automobil na zber odpadu, ktorý má osem rokov a v poslednej dobe sa stále kazí, musíme riešiť opravy a dávame do neho peniaze. Keď sme nevedeli službu odvozu zabezpečiť, pomáhal nám práve Hater," priblížila Kováčová Píšová.



Pri výbere nového dodávateľa sa samospráva podľa nej opierala i o finančné hľadisko. "Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálny podnik bude v budúcom roku päť percent namiesto desiatich percent. TS oproti tomu budú mať DPH vo výške 23 percent," ozrejmila.



Výhrady k uzatvoreniu zmluvy s handlovskou spoločnosťou mal poslanec Jozef Hatvanyi, podľa ktorého mala s odvozom zmesového odpadu pokračovať príspevková organizácia mesta. Hatvanyi argumentoval, že výhodnejšie by bolo zakúpenie nového multifunkčného vozidla, mesto podľa neho nemá čipy ani váhu. Obáva sa rizika, že Hater odpad nebude odvážať načas, keďže službu zabezpečuje pre viaceré samosprávy.



Do súťaže sa zapojili štyri spoločnosti, Hater bude zvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu zabezpečovať z celého územia mesta. Mesto by spoločnosti za služby malo zaplatiť 169.129 eur bez DPH, v tejto sume však vysúťažilo aj mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorej zavedenie štát napokon odsunul. Bez tejto položky tak bude cena predstavovať 125.000 eur bez DPH. "Mesto však bolo na túto povinnosť pripravené a chcelo sa do nej zapojiť," podotkla Kováčová Píšová.