Odvýšenia kapacity bioplynovej stanice v Moldave nad Bodvou upustili

Moldava nad Bodvou 8. júla (TASR) - Kapacita bioplynovej stanice v katastri mesta Moldava nad Bodvou by sa v najbližšej dobe nemala zvýšiť nad 5000 ton ročne. Navrhovateľ totiž vzal späť návrh na začatie zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke enviroportal.sk.



Spoločnosť Biolik energy predložila zámer týkajúci sa zvýšenia kapacity zhodnocovania odpadov v bioplynovej stanici v Moldave nad Bodvou v závere mája. "Dňa 27. júna bol Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručený list, ktorým navrhovateľ vzal späť svoj návrh na začatie zisťovacieho konania," uvádza sa v odôvodnení rozhodnutia úradu s tým, že firma tak urobila ešte pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania príslušným orgánom. Okresný úrad tak konanie zastavil.



Účelom navrhovanej činnosti bolo zvýšenie kapacity zhodnocovania odpadov. Vychádzajúc z technológie a hygienizačnej linky by kapacita zhodnoteného odpadu mohla dosiahnuť maximálne 24.960 ton za rok. Investor odhadoval predpokladané náklady realizácie zámeru vrátane výrobnej haly a technológie dokopy na 780.000 eur. S prevádzkou chcel začať v poslednom štvrťroku tohto roka.