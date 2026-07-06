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OECD: Cestovný ruch v roku 2024 vytvoril 4,8 % poľského HDP

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Centrum mesta Gdansk v Poľsku. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Počet zahraničných turistov, ktorí v krajine prenocovali, vzrástol o 3,9 % na 19,7 milióna.

Autor TASR
Varšava 6. júla (TASR) - Cestovný ruch zostal kľúčovým motorom poľskej ekonomiky, ktorý v roku 2024 vytvoril približne 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa odvolala na údaje Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podľa odhadov mal cestovný ruch v roku 2024 hodnotu 173,2 miliardy poľských zlotých (40,42 miliardy eur) a vrátane priamych a nepriamych príjmov vygeneroval 4,8 % HDP krajiny,“ napísala OECD vo svojej správe Trendy a politiky v oblasti cestovného ruchu za rok 2026. Sektor ubytovacích a stravovacích služieb podľa organizácie so sídlom v Paríži zamestnával 144.100 ľudí na plný úväzok, čo bol nárast o 5,3 % v porovnaní s rokom 2023. Počet zahraničných turistov, ktorí v krajine prenocovali, vzrástol o 3,9 % na 19,7 milióna.

Nemecko zostáva najväčším zdrojovým trhom, na ktorý pripadá 32 % medzinárodných príchodov, nasledujú Ukrajina (18 %), Spojené kráľovstvo (5,5 %) a Bielorusko (3 %),“ priblížila OECD.

Domáci cestovný ruch naďalej zohrával dôležitú úlohu. „V roku 2024 počet domácich turistických ciest dosiahol 52,9 milióna vrátane 21,4 milióna dlhodobých ciest (viac ako štyri prenocovania) a 31,4 milióna krátkodobých ciest (jedno až tri prenocovania), čo bolo o 1,3 % viac ako v roku 2023,“ uviedla OECD.

(1 EUR = 4,2848 PLN)
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