OECD: Čínsky priemysel dostáva vyššiu štátnu podporu ako konkurencia
Odhad vychádza z informácií zverejnených najväčšími spoločnosťami v 15 odvetviach, priblížila OECD.
Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Čínske firmy v 15 kľúčových priemyselných odvetviach v rokoch 2005 až 2024 dostali podstatne väčšiu štátnu podporu ako ich zahraniční konkurenti. Len v roku 2024 tieto odvetvia získali 108 miliárd dolárov (92,75 miliardy eur), oznámila v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Čínske firmy dostali v priemere trikrát až osemkrát viac štátnej podpory ako firmy so sídlom v krajinách OECD, čo je konzervatívny odhad,“ uviedla organizácia so sídlom v Paríži. Dotácie boli tiež vyššie ako podpora, ktorú čerpali podniky so sídlom v ekonomikách mimo OECD, ako sú Brazília, India a Indonézia.
Odhad vychádza z informácií zverejnených najväčšími spoločnosťami v 15 odvetviach, priblížila OECD. Za verejnú podporu považuje priame dotácie, daňové úľavy a zvýhodnené úvery od verejných finančných inštitúcií. „V prípade čínskych firiem sa takmer 60 % nárastu ich podielu na svetovom trhu dá vysvetliť dotáciami, ktoré získali,“ uzavrela OECD.
Vo svojej analýze sa OECD zamerala na letecký a obranný priemysel, hliník, výrobu automobilov, cement, chemikálie, hnojivá, sklo a keramiku, ťažké stroje, polovodiče, výrobu lodí, fotovoltické panely, oceľ, telekomunikačné zariadenia, železničné vozidlá a veterné turbíny.
(1 EUR = 1,1644 USD)
