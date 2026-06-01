Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Ekonomika

OECD: Čínsky priemysel dostáva vyššiu štátnu podporu ako konkurencia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odhad vychádza z informácií zverejnených najväčšími spoločnosťami v 15 odvetviach, priblížila OECD.

Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Čínske firmy v 15 kľúčových priemyselných odvetviach v rokoch 2005 až 2024 dostali podstatne väčšiu štátnu podporu ako ich zahraniční konkurenti. Len v roku 2024 tieto odvetvia získali 108 miliárd dolárov (92,75 miliardy eur), oznámila v pondelok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Čínske firmy dostali v priemere trikrát až osemkrát viac štátnej podpory ako firmy so sídlom v krajinách OECD, čo je konzervatívny odhad,“ uviedla organizácia so sídlom v Paríži. Dotácie boli tiež vyššie ako podpora, ktorú čerpali podniky so sídlom v ekonomikách mimo OECD, ako sú Brazília, India a Indonézia.

Odhad vychádza z informácií zverejnených najväčšími spoločnosťami v 15 odvetviach, priblížila OECD. Za verejnú podporu považuje priame dotácie, daňové úľavy a zvýhodnené úvery od verejných finančných inštitúcií. „V prípade čínskych firiem sa takmer 60 % nárastu ich podielu na svetovom trhu dá vysvetliť dotáciami, ktoré získali,“ uzavrela OECD.

Vo svojej analýze sa OECD zamerala na letecký a obranný priemysel, hliník, výrobu automobilov, cement, chemikálie, hnojivá, sklo a keramiku, ťažké stroje, polovodiče, výrobu lodí, fotovoltické panely, oceľ, telekomunikačné zariadenia, železničné vozidlá a veterné turbíny.

(1 EUR = 1,1644 USD)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?