Štúdia:Firmy využívajú daňové úľavy v krajinách s inak vysokými daňami

Paríž 21. novembra (TASR) – Približne polovica ziskov nadnárodných spoločností, ktoré profitujú z nízkych daní, pochádza z krajín, ktoré majú inak vysoké sadzby, v záujme prilákania investícií však ponúkajú rôzne daňové úľavy. Upozornila na to v utorok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Mnohé jurisdikcie, ktoré sa bežne považujú za "vysoko zdanené", ponúkajú rôzne stimuly, čo môže viesť k výrazne zníženým daňovým sadzbám, tvrdí OECD v novej štúdii. Nadnárodné spoločnosti podľa nej zaúčtovali zisky vo výške 2,1 bilióna amerických dolárov (1,92 bilióna eur) s efektívnou daňovou sadzbou nižšou ako 15 %. O niečo viac ako polovica z tejto sumy však bola vykázaná v krajinách, ktoré majú zákonom dané alebo priemerné efektívne daňové sadzby vyššie ako 15 %.



OECD sa spolu so skupinou najväčších svetových ekonomík G20 usiluje o reformu globálneho daňového systému s cieľom zaviesť minimálnu globálnu sadzbu 15 %, a tým obmedziť presúvanie firemných ziskov do krajín s nízkymi sadzbami. Diskusia sa zvyčajne zameriavala na porovnávania krajín s vysokými a nízkymi sadzbami, štúdia podľa OECD ukázala, že z minimálnej globálnej sadzby by profitovali aj krajiny s vyššou úrovňou zdanenia.



Miera nízko zdanených ziskov v jurisdikciách s inak vysokým zdanením naznačuje, že domáce minimálne dane by mohli priniesť značné príjmy nielen v jurisdikciách s nízkymi priemernými sadzbami, ale aj v jurisdikciách s priemernými sadzbami vyššími ako navrhovaná minimálna daň, uviedla organizácia.



(1 EUR = 1,0928 USD)