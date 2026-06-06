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OECD: Globálny oceliarsky sektor sa nachádza v kríze
Väčšina nadmernej kapacity ocele, okolo 54 %, pochádza z Číny.
Autor TASR
Paríž 6. júna (TASR) - Globálny oceliarsky priemysel sa nachádza v kríze, keďže trhy zaplavuje lacná dotovaná oceľ z Číny, zatiaľ čo vojna na Blízkom východe obmedzila dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
„Globálna kapacita výroby ocele sa neustále rozširuje, aj keď dopyt klesá, čím sa miera využitia kapacít dostala hlboko pod udržateľnú úroveň,“ uviedla OECD vo svojej výročnej správe o oceliarskom sektore. Nadmerná kapacita dosiahla podľa jej údajov v minulom roku 640 miliónov ton, pričom sa očakáva, že do roku 2028 vzrastie na 745 miliónov ton. To predstavuje viac ako tretinu z celkového globálneho dopytu po oceli v minulom roku, ktorý dosiahol približne 1800 miliónov ton. OECD zároveň predpovedá, že dopyt po oceli bude do roku 2030 rásť iba o 0,9 % ročne.
Väčšina nadmernej kapacity ocele, okolo 54 %, pochádza z Číny. OECD poznamenala, že Peking od roku 2019 takmer zdvojnásobil mieru dotácií pre čínskych výrobcov ocele, ktorí v reakcii na spomalenie domácej ekonomiky zvýšili vývoz. Výsledkom je nárast nadbytočných kapacít, ktoré zaplavujú medzinárodné trhy dumpingovým a subvencovaným vývozom, uzavrela organizácia so sídlom v Paríži.
„Globálna kapacita výroby ocele sa neustále rozširuje, aj keď dopyt klesá, čím sa miera využitia kapacít dostala hlboko pod udržateľnú úroveň,“ uviedla OECD vo svojej výročnej správe o oceliarskom sektore. Nadmerná kapacita dosiahla podľa jej údajov v minulom roku 640 miliónov ton, pričom sa očakáva, že do roku 2028 vzrastie na 745 miliónov ton. To predstavuje viac ako tretinu z celkového globálneho dopytu po oceli v minulom roku, ktorý dosiahol približne 1800 miliónov ton. OECD zároveň predpovedá, že dopyt po oceli bude do roku 2030 rásť iba o 0,9 % ročne.
Väčšina nadmernej kapacity ocele, okolo 54 %, pochádza z Číny. OECD poznamenala, že Peking od roku 2019 takmer zdvojnásobil mieru dotácií pre čínskych výrobcov ocele, ktorí v reakcii na spomalenie domácej ekonomiky zvýšili vývoz. Výsledkom je nárast nadbytočných kapacít, ktoré zaplavujú medzinárodné trhy dumpingovým a subvencovaným vývozom, uzavrela organizácia so sídlom v Paríži.