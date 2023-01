OECD: Grécka ekonomika sa v roku 2023 spomalí

Atény 10. januára (TASR) - Rast gréckej ekonomiky sa tento rok pravdepodobne výrazne spomalí na 1,1 % z 5,1 % v roku 2022, keďže prudko stúpajúce náklady na energie a pokračujúca neistota čo sa týka vojny na Ukrajine poškodzujú výdavky a investície. Uviedla to v utorok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Od zrušenia obmedzení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa grécka ekonomika výrazne zotavila vďaka silným príjmom z cestovného ruchu a zlepšujúcim sa spotrebiteľským výdavkom a investíciám. Stúpajúce náklady na energie, problémy s dodávkami a obnovená neistota, najmä pre vojnu na Ukrajine, však zotavovanie gréckeho hospodárstva spomaľujú.



"Vojna priamo ovplyvňuje dodávky energie a náklady Grécka. Jej nepriame účinky stláčajú výdavky a odďaľujú investície a nábor," uviedla OECD.



Inflácia dosiahla minulé leto 30-ročné maximum 12 % v dôsledku rastúcich cien energií. Vysoká inflácia tak "požiera" príjmy domácností.



Podľa OECD finančné prostriedky z programu obnovy a odolnosti Európskej únie (EÚ) a vládna podpora pre spotrebiteľov energií zmierňujú otrasy a pomôžu obnoviť zotavovanie hospodárstva, "keď sa bezpečnostná situácia a ceny energií stabilizujú".



OECD odhaduje, že Grécko, ktoré vlani vynaložilo približne 10 miliárd eur na dotácie na energie a palivo na pomoc domácnostiam a podnikom, dostane do roka 2026 približne 31 miliárd eur vo forme pôžičiek a grantov z európskeho fondu obnovy na digitalizáciu a ekologizáciu ekonomiky.



"Vládne opatrenia na podporu energetiky oddialili návrat primárneho rozpočtového prebytku k jeho strednodobému cieľu 1,5 % až 2 % HDP," uviedla OECD.



Generálny tajomník OECD Mathias Cormann v spoločnom vyhlásení s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom v Aténach ocenil grécke reformy. Pripomenul však, že pre krajinu by malo byť naďalej prioritou znižovanie dlhu.



Verejný dlh Grécka na úrovni 175 % HDP na konci roka 2022 "je stále veľmi vysoký", povedal a dodal, že Grécko by si malo udržať dynamiku investícií a fiškálnu dôveryhodnosť, aby zlepšilo situáciu v oblasti dlhu.



"Grécko musí pokračovať v znižovaní pomeru verejného dlhu a zároveň podporovať dynamickú ekonomiku," povedal Cormann.



Grécko, ktoré sa už dostalo z desať rokov trvajúcej finančnej krízy, v budúcom roku po prvý raz po troch rokoch deficitov dosiahne malý primárny prebytok.



Očakáva sa, že tento výsledok a zníženie dlhu krajiny, najvyššieho v eurozóne, jej pomôžu po viac ako desaťročí získať rating v investičnom pásme, čo otvorí Aténam cestu k investíciám a financiám.



Cormann predstavil tiež plán OECD zriadiť populačné centrum na ostrove Kréta, ktoré rozšíri schopnosť organizácie spracovávať údaje a pomôže pri analýzach vzťahu medzi obyvateľstvom, migráciou a ekonomickými výzvami.