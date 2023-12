OECD hodnotí dlhodobý výhľad eurozóny optimisticky

Berlín 14. decembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa pozerá na eurozónu optimisticky. Menová únia v produktivite mierne zaostáva za vedúcimi krajinami, v dlhodobom horizonte by však do istej miery mohla dohnať straty, uviedol Yvan Guillemette, spoluautor novej prognózy OECD zverejnenej vo štvrtok v Paríži.



OECD vychádza z predpokladu, že rozdiel v produktivite medzi eurozónou a najvýkonnejšími krajinami do doku 2060 úplne nezmizne, bude sa však postupne zmenšovať, povedal Guillemette. Hospodársky rozmach by podľa neho mohla zaznamenať aj najväčšia ekonomika eurozóny Nemecko. Jeho zdrojom by bola predovšetkým vyššia produktivita, ktorá by vyrovnala tlak spôsobený starnutím obyvateľstva.



V rámci celej OECD, ako aj skupiny najväčších svetových ekonomík G20 organizácia predpovedá pomalší rast hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom je, že populácia v produktívnom veku rastie pomalšie a efektivita práce sa na rozvíjajúcich sa trhoch zvyšuje v menšej miere, priblížil Guillemette.