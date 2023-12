OECD: Miera inflácie vo vyspelých ekonomikách je najnižšia za dva roky

Paríž 5. decembra (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien vo vyspelých ekonomikách, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v októbri kleslo na najnižšiu úroveň za dva roky. To naznačuje, že sa vyspelé ekonomiky dostávajú z najhoršej inflačnej krízy za uplynulé desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



OECD so sídlom v Paríži má 38 členov vrátane skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta. Podľa organizácie sa miera inflácie v celom regióne, ktorý zastrešuje, v októbri znížila na 5,6 % zo 6,2 % v septembri, keďže tlaky na ceny potravín sa zmiernili a ceny energií vo väčšine členských krajín klesli.



Údaje OECD za október nadväzujú na údaje jednotlivých krajín, ktoré ukázali, že rast inflácie sa odvtedy opäť spomalil. To v kombinácii so známkami ekonomickej slabosti, najmä v eurozóne, viedlo investorov k špekuláciám, že kľúčové centrálne banky uvoľnia svoju menovú politiku skôr, ako pôvodne naznačovali.



Organizácia so sídlom v Paríži uviedla, že 28 z jej členských krajín zaznamenalo v októbri pokles miery inflácie. Rast jadrovej inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, ktorý centrálne banky pozorne sledujú, bol vo všeobecnosti stabilný na úrovni 6,5 %, ale v rámci G7 pokračoval v poklese.